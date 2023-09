Trećina muškaraca glumi orgazme: Stručnjakinja otkrila kako je to moguće i što učiniti u vezi s tim

Iako je u društvu općeprihvaćeno da samo žene glume orgazme, to nije tako. Novo Durexovo istraživanje otkrilo je da čak trećina muškaraca glumi dostizanje vrhunca u krevetu. U studiji provedenoj na 2000 muškaraca, 32% seksualno aktivnih muškaraca priznalo je da su u nekom trenutku glumili u spavaćoj sobi, u usporedbi s 43% žena. Nije baš velika rodna podjela kakvu biste mogli očekivati, pogotovo kada uzmete u obzir one kojima nije bilo ugodno otkriti svoje tajne iz posteljine, prenosi Metro. Vjerojatno se pitate kako je moguće da muškarac lažira orgazam. Prema Durexovoj seksualnoj stručnjakinji Alix Fox, uspjeh lažnog orgazma ovisi o spretnosti ruku i brzom razmišljanju. Ona kaže: „Ako se koristi kondom, muškarcu može biti prilično lako ukloniti ga i baciti nakon seksa, a da njegova partnerica ne primijeti da je prazan. Čak i bez zaštitnih kontracepcijskih sredstava, anegdotalno, više muškaraca mi je reklo da su suptilno pljunuli u svoje ruke, a zatim obrisali tekućinu na posteljinu ili tijela svojih partnerica u nadi da će to zamijeniti za ejakulaciju. Jedan je muškarac također priznao da se u više navrata pretvarao da se briše svojim donjim rubljem ili majicom, govoreći svojoj partnerici da ne želi ostaviti mokru mrlju“.

Alix, također, naglašava da položaji u seksu u kojima partnerica ne može jasno vidjeti što se događa mogu pružiti jednostavno glumljenje orgazma. Kada je riječ o tome zašto muškarci krivotvore svoje vrhunce, izbjegavanje neugodnih razgovora bilo je glavni faktor. „Studija Sveučilišta u Kansasu iz 2010. godine otkrila je da je glavni razlog koji su muškarci naveli za glumljenje orgazma bio da izbjegnu uzrujavanje svojih partnerica kada nisu bili u mogućnosti doseći vrhunac“, kaže Alix.

Medijske reprezentacije muške seksualnosti mogu izvršiti veliki pritisak na muškarce. Prikazuju se kao osobe s neobuzdanim seksualnim nagonom i beskrajnom energijom, što može dovesti do osjećaja nedovoljne vrijednosti ako se to ne dogodi. Međutim, u stvarnosti je savršeno normalno povremeno doživjeti erektilnu disfunkciju ili anorgazmiju, a beskorisni stereotipi potiču ciklus stresa i tajnovitosti. Alix objašnjava: „Postoje razne stvari koje muškarcu mogu otežati ejakulaciju ili produžiti vrijeme da postigne orgazam, ako uopće dođe do njega, uključujući stres, umor, tjeskobu, alkohol, uzimanje rekreativnih droga ili određenih lijekova na recept. Nijedan od ovih čimbenika nema nikakve veze s tim da se muškarcu ne sviđa njegova partnerica ili da ga ona ne pali dovoljno“.

Ipak, društvo smatra da ako muškarac ženu smatra privlačnom i ako je dobar u krevetu, uvijek će svršiti i to odmah. Ovo je mišljenje toliko rašireno da su neki muškarci prisiljeni glumiti orgazme kako bi izbjegli da se njihove partnerice osjećaju nesigurno, povrijeđeno ili paranoično da postoji problem s njima ili u vezi. No, čak i ako je dobronamjerno, ako lažiranje postane navika, vrijedi potražiti glavni uzrok – inače vaš partner ostaje u neznanju, a vi se sami borite s problemom. Razgovarajte o tome zašto osjećate potrebu pretvarati se, bilo sa svojim partnerom ili s prijateljima od povjerenja. Problem koji se dijeli je problem prepolovljen, a slušanje tuđih iskustava može dramatično smanjiti sram i stigmu oko teme.

Alix također preporučuje odmicanje od 'orgazmičkog imperativa', prema kojem se seks smatra valjanim samo ako muškarac ejakulira. „Umjesto toga, usredotočimo se na zajednički užitak i intimnost i proširimo naše definicije o tome kako odličan seks može izgledati, što ponekad možda ne uključuje orgazam kao krajnji cilj“, dodaje. „Ironično, osjećati se sposobnim reći: 'Hej, možda neću moći svršiti večeras, ali još uvijek se zabavljam i volim biti seksi i biti blizak s tobom', bez osjećaja napetosti zbog uvrede, krivnje ili srama, zapravo može olakšati postizanje orgazama“, nastavlja.

Dostupne su različite terapije i medicinski tretmani ako postoji temeljni uzrok anorgazmije, ali prvi korak uvijek je traženje pomoći. Možda biste također željeli isprobati seksualne igračke, kako biste ublažili pritisak da udovoljite svom partneru i kako bi vam ponudili neke nove, uzbudljive senzacije. „Igračke ne zamjenjuju uzbuđenje ljudskog dodira, ali mogu uvelike poboljšati vaše zajedničko iskustvo. Oni su nadopuna, a ne konkurencija“, dodaje Alex.

Žena se srami priznati da ima aferu: 'Znam da taj odnos nikamo ne vodi, ali seks je odličan'