Znate li razliku između toaletne i parfemske vode? Jedna snažnije miriše i dulje traje

Parfem je jedna od onih osobnih stvari koja nas podsjeća na određeni trenutak iz prošlosti, dragu osobu, dio životnog perioda... Uvijek ćemo bez problema reći koje mirise volimo - puderaste, cvjetne, svježe, orijentalne, drvenaste... Izbora i nota je uistinu mnogo i mnogi će znati navesti koje se note nalaze u njihovom omiljenom parfemu, barem približno, no znate li koja je točna razlika između Eau de Parfum i Eau de Toilette, natpisa koje viđamo na svakoj bočici?

Razlika između toaletne i parfemske vode jako je jasna i jednostavna. Naime, ti se miris međusobno razlikuju po koncentraciji mirisa. Prema riječima stručnjakinje Mary Wallace, u toaletnim vodama koncentracija mirisa je između 8 i 12 posto, dok u parfemskim vodama ta je koncentracija između 12 i 18 posto. Dodaje kako ta koncentracija može varirati ovisno o brendu, no bez obzira na točnu brojku, koncentracija mirisa uvijek će biti veća u parfemskoj nego toaletnoj vodi.

Traje li parfemska voda duže od toaletne?

Zanimljivo je kako se naš doživljaj parfema mijenja upravo zbog količine koncentracije mirisa. Stručnjakinja pojašnjava da, s obzirom na to da je u parfemskim vodama prisutna veća koncentracija mirisa, to utječe na duljinu trajanja i aromatičnost.

Kada nanesete Eau de Parfum na kožu, osjetit ćete punoću i bogatstvo mirisnih nota. Također, zbog svoje koncentriranosti, često će vam biti dovoljan manji broj prskanja kako biste postigli željeni mirisni učinak. Parfemska voda obično traje dulje na koži, što znači da ćete uživati u mirisu tijekom cijelog dana ili večeri.

Kada nanesete Eau de Toilette na kožu, mirisne note će se brzo osjetiti, ali moguće je da će se intenzitet smanjiti tijekom vremena. Zato je uobičajeno da će toaletna voda trajati kraće na koži od parfemske vode. Ipak, mnogi ljudi vole toaletnu vodu zbog njenog osvježavajućeg i lagano mirisnog učinka, koji je posebno pogodan za toplije dane i opuštene prigode.

Miriše li toaletna i parfemska voda jednako?

One ne moraju mirisati jednako, bez obzira na to što je naznačeno na samom pakiranju. Dok se parfemska voda i toaletna voda mogu temeljiti na istim mirisnim notama, razlika u koncentraciji parfemskih ulja čini da miris varira u intenzitetu i trajanju na koži. Parfemska voda obično ima dublje i bogatije mirisne note, dok toaletna voda naglašava svježe i lagane mirisne note.

Primjerice, kod brenda Diptyque, parfemska voda ne znači samo veću koncentraciju mirisa, nego je to posve nova interpretacija originalnog sastava, što daje potpuno novu dimenziju samog mirisa. Za dnevne prilike, primjerice odlazak na posao, smatra kako je ugodnije i prikladnije nositi toaletne vode, dok su parfemske rezervirane za večer i posebne prilike. Također, u obzir treba uzeti i temperaturu, kao i doba godine. U vlažnim klimama bolje odgovara toaletna voda, dok je za hladnije vrijeme prikladnija parfemska.

Ako do sada niste, vrijeme je da prije kupnje obratite pozornost kupujete li toaletnu ili parfemsku vodu. Testirajte obje i potom zaključite koji vam miris više odgovara. Također, obratite pozornost na vlastiti lifestyle, klimu u kojoj živite, doba godine, kao i prilike u kojima ćete nositi parfem.