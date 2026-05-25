Ova jednostavna promjena na perilici rublja smanjit će vaše račune

Mnogo puta nismo ni svjesni da svakodnevne navike u kućanstvu mogu značajno povećati naše račune za struju, vodu ili plin. Čak i sitne pogreške, poput pogrešnih postavki aparata ili nepotrebnog trošenja energije, mogu se zbrajati i rezultirati višim troškovima na kraju mjeseca. Svaki ciklus pranja rublja nosi troškove jer zagrijavanje značajnih količina vode zahtijeva znatnu količinu električne energije. Čak i kratko pranje može povećati vaše račune za energiju. Mnoga kućanstva nisu svjesna da bacaju novac perući rublje na ciklusima pranja od 40°C, 60°C ili 90°C kada to nije potrebno za većinu zaprljane odjeće.

Rebecca Jakeman, istraživačica za tvrtku Which?, otkrila je da možete smanjiti troškove perilice rublja jednostavnim prebacivanjem na 20°C ili 30°C. "Testirali smo niz perilica rublja da bismo vidjeli kako pranje na nižim temperaturama utječe na čišćenje i potrošnju energije. U prosjeku, prebacivanje s 40°C na 30°C uštedjelo je 38% energije, a pranje na 20°C uštedjelo je 62%", objasnila je Jakeman.

Prilično je uobičajeno prati rublje na 40°C ili na maksimalnoj dostupnoj temperaturi da bi se uklonile bakterije i to se općenito smatra više higijenskim, piše Mirror. Ipak, obično nema potrebe za ekstremno vrućim pranjem jer je većina suvremenih perilica rublja i deterdženata konstruirana za učinkoviti rad čak i na niskim temperaturama. Puno je ekonomičnije prati odjeću koja je nošena samo nekoliko puta na nižoj temperaturi, a svaki put kada to učinite može uštedjeti nešto novca.

Odabir nježnijeg ciklusa pranja također može biti nježniji za vašu odjeću jer ponovljeno izlaganje povišenim temperaturama može pogoršati kvalitetu tkanine, dovesti do blijeđenja boja ili čak uzrokovati skupljanje. "Naš test pokazao je da će, osim ako ne perete jako zaprljanu odjeću, moderne perilice i dalje dobro obavljati posao većinu vremena", rekla je stručnjakinja.

Za one koji žele maksimizirati učinkovitost perilice rublja, općenito se preporučuje odabrati programe na 30°C za uobičajene predmete poput majica, traperica, sportske odjeće i radne odjeće. Pranje na višim temperaturama od 60°C ili 90°C prvenstveno je potrebno za intenzivno čišćenje kada je povišena temperatura neophodna za uklanjanje bakterija ili rješavanje tvrdokornih mrlja. Predmeti poput ručnika, posteljine i dječje odjeće trebaju se redovito prati na 60°C da bi se osigurala njihova što veća higijena.

Jedini slučaj kada je pranje na 90°C doista potrebno jest za kuhinjske krpe i sredstva za čišćenje jer se oni susreću s najštetnijim bakterijama u kućanstvu. Unatoč tome, postavka od 30°C obično je dovoljna za svakodnevne potrebe pranja, a primjena ove jednostavne prilagodbe predstavlja jednu od najučinkovitijih metoda za smanjenje potrošnje energije tijekom tog razdoblja.