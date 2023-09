Terapeut savjetuje: 'Ovih 5 pitanja uvijek postavite na prvom spoju'

Kad bolje razmislite, prvi spojevi mogu biti poput razgovora za posao. Postavljate pitanja kako biste stekli dojam jedno o drugome, što vam se sviđa i ne sviđa, kako je na poslu i što radite iz zabave. I sve kako bi provjerili jeste li kompatibilni. No, osim očite kemije, terapeut Jeff Guenther, na TikToku otkriva da postoji pet pitanja koja biste trebali postaviti na prvom spoju kako biste otkrili važne informacije o njihovom karakteru, prenosi Metro.

Što vas najviše zanima? Jeff kaže: 'Ovo vam pitanje pomaže razumjeti njihove prioritete, interese i što ih uistinu uzbuđuje. Ili, može izazvati mini egzistencijalnu krizu o tome koliko su njihovi životi besmisleni i prazni'. Ljudi u komentarima malo su oklijevali oko ovog pitanja, a jedan je komentator rekao: 'Mislim da ne želim izazvati nečiju egzistencijalnu krizu na prvom spoju'. Moramo priznati da se donekle slažemo. Ali opet, barem ćete znati u što se upuštate.

Tko je najutjecajnija osoba u vašem životu i zašto? Ovo je drugo pitanje koje biste trebali postaviti prema Jeffu, a ovo je malo manje zastrašujuće. Kaže: 'Ovo pitanje može otkriti njihove vrijednosti kao i tip ljudi kojima se dive i na koje se ugledaju. Navode li isključivo muške komičare? Sjajne informacije'. To će vam pomoći da utvrdite hoće li se vaše vrijednosti sukobiti u budućnosti.

Koja je knjiga, film ili TV serija imala najveći utjecaj na vaš život? Treće pitanje vjerojatno je najtipičnije 'pitanje za prvi spoj' dosad. 'To vam može pomoći da shvatite njihov ukus za zabavu, vrste priča koje im se sviđaju i što je najvažnije uz koju TV emisiju rutinski zaspu svake večeri', kaže Jeff. Barem ćete dobiti osjećaj koje serije možete zajedno gledati ako ništa drugo.

Koja vam je najdraža uspomena iz djetinjstva? Četvrto pitanje je putovanje niz stazu sjećanja. Ali, zašto je nešto tako daleko u prošlosti tako važno? 'Ovo može pružiti uvid u njihov odgoj, obiteljsku dinamiku i iskustva koja ih oblikuju te o neriješenoj traumi koja bi se mogla manifestirati u budućoj vezi', kaže Jeff. Iako nema mnogo toga zabavnog u neriješenoj traumi, barem ćete znati u što se upuštate.

Imate li neke neobične ili čudne navike? Loše navike - iako se te stvari mogu činiti prilično sporednima, one također mogu biti stvari koje će vam smetati tijekom vremena, stvarajući probleme u inače zdravoj vezi. Jeff kaže: 'To može pružiti uvid u njihovu osobnost i pomoći vam da otkrijete jedinstvene osobine koje ih čine onim što jesu. Kao i super dosadna sranja koja vole raditi, to ćete htjeti uzeti u obzir ako razmišljate o tome da im priredite drugi spoj'.

