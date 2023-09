Odlučili su živjeti u celibatu, a sada treniraju za prvu bračnu noć: 'Želim svojoj ženi pružiti najbolju noću u životu'

Budući suprug otkrio je svoje intenzivne svakodnevne vježbe koje je odrađivao dvije godine pripremajući se za svoju bračnu noć. 24-godišnji Jonathan Louis pobožni je kršćanin i apstinira već tri godine. Nikada nije bio intiman sa svojom zaručnicom Nayom Ford (23) koju je upoznao u srpnju 2022., a zaprosio ju je u svibnju ove godine, prenosi The Sun.

Otkako se zaručio, Jonathan svakodnevno ide u teretanu pripremajući se za njihovo vjenčanje i medeni mjesec. Jeo je suplemente za koje kaže da pomažu u spavaćoj sobi i povećavaju libido. Također je radio vježbe za jačanje kukova i čučnjeve kako bi osigurao da će biti dobar na njihovoj bračnoj noći. Jonathan također radi kardio i HIIT vježbe kako ne bi ostao bez daha.

Iako još nisu odredili datum, namjeravaju se vjenčati 2025. nakon čega će uslijediti medeni mjesec u jugoistočnoj Aziji ili Grčkoj. Unatoč tome što je prošlo više od godinu dana, Jonathan želi da njegova prva intimna noć s Nayom bude savršena. Rekao je: 'Kao kršćani, vjerujemo da je naše tijelo hram i da u braku muž i žena daju jedno drugom svoja tijela. Zato želim dati sve od sebe i pobrinuti se da joj se sviđa ono što vidi. Vjerujem da će to biti pravo iskustvo za nas. Čeka nas planiranje vjenčanja i braka i zatim kao vrhunac naša prva bračna noć'.

Naya je dodala: 'I ja sam bila u teretani pripremajući se, a Jonathan mi je pomagao. Za mene su to pripreme za dan vjenčanja koliko i pripreme za medeni mjesec, moram izgledati dobro u svojoj haljini. Ali, svakako se veselim i našoj prvoj zajedničkoj noći, ovo čekanje nije zabavno'.

Iako su Jonathan i Naya već imali seks s drugim ljudima u prošlosti, sada su odlučili pričekati do vjenčanja. Rekli su da nije bilo lako i da nije prošlo bez trenutaka iskušenja. 'Ako idemo u kasni noćni izlazak, odlučimo se naći negdje u sredini kako ne bismo došli u iskušenje da prespavamo zbog dugog puta kući', rekao je Jonathan, 'Pomaže i iskren razgovor, priznanje 'napaljen sam i ti si napaljena' može pomoći u oslobađanju od napetosti'.

Jonathan, koji ide u teretanu do četiri puta tjedno, rekao je da mu je cilj biti u najboljoj formi: 'To nije samo za spavaću sobu, želim biti najbolja osoba koju mogu biti za nju fizički, mentalno i emocionalno'. I dok ga je motivirala njegova nadolazeća bračna noć, rekao je da se najviše veseli 'beskonačno provoditi vrijeme s njom'. Dodaje: 'Bez fizičke intimnosti to može biti izazovno. Jedva čekam da se probudimo i odemo spavati jedno s drugim'.

Jonathanova tipična rutina uključuje iskorake kako bi se povećao raspon pokreta za postizanje dubine u različitim položajima. Također koristi stabilnu loptu za sklekove i visoke daske, što mu pomaže povećati izdržljivost ruku pri držanju na nestabilnim podlogama kao što je madrac. Jonathan je također uključio pomake kukovima u svoj proces, jačajući i stvarajući veću izdržljivost u gluteusima i kukovima. Ove vježbe također pomažu u aktiviranju dna zdjelice kako bi se spriječila predejakulacija. Kako bi podržao erektilnu snagu i trajanje perinealnih mišića, Jonathan također prakticira Kegelove vježbe.

