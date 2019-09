Tata je čuvao glasovnu poruku svoje kćeri dvije godine, a onda ju je slučajno obrisao

Natalie Coffey Bunting koja živi u Indiani u Americi dobila je neobičnu poruku od svojeg oca. Tražio ju je da joj ponovno pošalje glasovnu poruku koju je preslušavao 20 puta tjedno i onda je slučajno obrisao.

Tata Charlie je napisao: "Natalie, čuvao sam tvoju glasovnu poruku preko dvije godine. Nazvala si me i rekla da me voliš. Obično je slušam 20 puta tjedno. Ovoga jutra, dok sam je slušao, netko me nazvao i slučajno sam obrisao tvoju poruku. Slomljen sam i želim je ponovno na svojem mobitelu. Molim te, nazovi me i ostavi mi još jednu 'Volim te' poruku."

Natalie je odmah poslala traženu poruku, a dodala je i koliko ga voli.

"Plakala sam kada sam dobila poruku. Bila sam u uredu i radila sam sama pa sam mogla pustiti suzu, bez da me netko vidi. Ne sjećam se ni da sam prvi puta ostavila tu poruku ni kada je to bilo.", rekla je Natalie za Lad Bible.

