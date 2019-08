Baka (102) nije mogla doći na vjenčanje pa je mladenka napravila nešto neočekivano

Stasia živi u staračkom domu na Floridi, a jedina želja joj je bila da otiđe na vjenčanje svoje unuke. Ipak, doktori joj, zbog njezina zdravstvena stanja, nisu to dopustili.

Njezina unuka Tara Foley znala je koliko je baka želi vidjeti i bojala se kako bi bez obzira na sve ipak mogla doći na vjenčanje. "Moja baka je uvijek bila samostalna i radila sve kako je htjela, ali kada su se pojavili problemi sa srcem jednostavno je usporila", rekla je Foley za HuffPost.

Tara je tako odlučila otići do svoje bake. Uzela je vjenčanicu, a nikome u obitelji nije rekla što namjerava napraviti. Angažirala je profesionalnog fotografa, a baka je bila i više nego iznenađena nenadanim posjetom.

"Kada sam došla već sam bila našminkana. Rekla sam ujni i ujaku da odvedu baku izvan kuće kako me ne bi vidjela. Nisu joj rekli tko dolazi, ali kada me vidjela je priznala kako se nadala da ću doći. Bila je jako iznenađena. Raširila je ruke, zagrlila me i rekla mi da sam prekrasna", izjavila je Tara.

Sve je podijelila i na svojem Facebook profilu, a dobila je preko 239 000 komentara. Tek je šest mjeseci kasnije pokazala fotografije svojoj obitelji, a svi su plakali od sreće.

