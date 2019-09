Lude priče s vjenčanja: 'Majka mladenke se napila i pomokrila pa su je morali premjestiti u krevet'

Žene su podijelile svoje priče s vjenčanja na forumu Mumsnet, a mogu se pronaći svakakvi doživljaji. Otac mladenke koji u govoru nije spomenuo kćer ili prvi ples na pogrešnu pjesmu samo su neki primjeri.

Mladenka je pjevala na putu do oltara

Jedna je žena ispričala kako je mladenka na putu do oltara počela pjevati popularnu pjesmu "Total Eclipse Of The Heart". "Jako je draga, ali ne zna pjevati. Muž nije znao da će ona to napraviti i bio je zapanjen", napisala je korisnica thedysontree.

Dj je pustio pogrešnu pjesmu

"Bila sam na vjenčanju gdje je dj pustio krivu pjesmu za prvi ples. Umjesto tražene pjesme benda U2, počela je svirati pjesma "I still haven't found what I'm looking for" (Još nisam pronašao ono što tražim)", napisala je Izzabellasasperella.

Pijana majka mladenke

"Na vjenčanju se majka mladenke toliko napila da se pomokrila, a morali su je odmah staviti u krevet", napisala je MrsMoastyToasty.

Otac je imao loš govor

"Kada otac mladenke u svojem govoru nije ni jednom spomenuo kćerku. Umjesto toga je cijelo vrijeme pričao o njezinom rođaku koji je uspješan sportaš. Čak šest godina nakon i dalje pričamo o toj situaciji", napisala je WombatStewForTea.

Prezentacija s fotografijama golog mladoženje

Korisnica CigarsofthePharoahs je napisala: "Kum je na vjenčanju držao prezentaciju s fotografijama mladenaca. Jedna od fotografija je prikazivala mladoženju kako se tušira dok je bio na putovanju u Africi. Sva sreća nije se sve vidjelo jer je fotografirano iz profila, ali bilo je dovoljno neugodno. Svi su pričali samo o tome. Nitko nije spominjao lijepu haljinu mladenke ni odličnu hranu. Samo golu fotku mladoženje."

