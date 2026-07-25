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Jednostavno i učinkovito

Tamne mrlje na fugama možete ukloniti bez agresivnih kemikalija: Isprobajte ovaj trik

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
25.07.2026.
u 06:00
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Crne mrlje koje se pojavljuju u fugama pločica problem su s kojim se susreću mnogi. Čak i uz redovito čišćenje, plijesan se često vraća, osobito u prostorijama s lošom ventilacijom i povećanom vlagom.

Tamne mrlje i prljavština koja se nakuplja na fugama između keramičkih pločica najčešće su posljedica nedostatka ventilacije, koji pogoduje zadržavanju vlage i razvoju plijesni. Plijesan u fugama kupaonice ili zahoda može učiniti da prostor izgleda prljavo i zapušteno, ali postoji jednostavno rješenje uz koje nećete morati provoditi sate ribajući fuge. Budući da su fuge porozne, lako upijaju vodu, što pogoduje razvoju mikroorganizama i otežava njihovo potpuno uklanjanje.

Profesionalni čistač s više od deset godina iskustva, koji na Instagram profilu Edge Cleaning WA dijeli savjete za održavanje doma, preporučuje da umjesto agresivnih kemijskih sredstava isprobate jednostavnu smjesu od praška za pecivo, 3-postotnog hidrogen-peroksida i nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa. Iako on za pripravak koristi prašak za pecivo, sličan učinak može se postići i sodom bikarbonom jer obje djeluju kao blagi abraziv i pomažu ukloniti tvrdokornu prljavštinu.

Smjesu nanesite na fuge, ostavite desetak minuta da djeluje, zatim ih izribajte četkicom i isperite toplom vodom. Hidrogenov peroksid pomoći će ukloniti mrlje i posvijetliti fuge, dok će deterdžent otopiti masne naslage na kojima se plijesan često zadržava. Redovito provjetravanje kupaonice i smanjenje vlage najbolji su način da se plijesan ne vraća i da fuge dulje ostanu čiste.
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