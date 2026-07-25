Desert u šalici koji je obilježio djetinjstvo mnogih: Treba vam samo pet minuta

Prije nego što su društvene mreže preplavili viralni recepti, milenijalci su već imali svoj omiljeni desert. Čokoladni kolač u šalici, poznatiji kao mug cake, pripremali su čak i oni koji inače nisu voljeli provoditi vrijeme u kuhinji. Za njegovu pripremu potrebno je tek nekoliko osnovnih sastojaka koje većina već ima kod kuće, jedna šalica i nekoliko minuta u mikrovalnoj pećnici. Jednostavna priprema i bogat čokoladni okus razlog su zbog kojeg se ovaj desert godinama zadržao među omiljenim brzim slasticama kada vas iznenada uhvati želja za nečim slatkim. Smjesa se priprema u istoj šalici u kojoj se kolač i peče, pa nakon deserta nema gomile prljavog posuđa.

Sastojci:

3 žlice glatkog brašna

2 žlice šećera

1 žlica gorkog kakaa

¼ žličice praška za pecivo

prstohvat soli

3 žlice mlijeka

1 žlica ulja (ili otopljenog maslaca)

nekoliko kapi ekstrakta vanilije

1 žličica čokoladnih kapljica ili nasjeckane čokolade

Priprema: U šalici prikladnoj za mikrovalnu pećnicu najprije pomiješajte brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i prstohvat soli. Dodajte mlijeko, ulje i nekoliko kapi ekstrakta vanilije pa sve dobro izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Kada smjesa postane homogena, umiješajte komadiće čokolade. Šalicu stavite u mikrovalnu pećnicu i pecite jednu do dvije minute. Točno vrijeme ovisit će o snazi vaše mikrovalne pećnice, pa je najbolje pratiti kolač tijekom pečenja. Gotov je kada se podigne, a površina više nije tekuća, ali je i dalje lagano mekana. Nakon pečenja ostavite mug cake oko minutu da se malo ohladi i dovrši pečenje od preostale topline. Poslužite ga samog ili uz kuglicu sladoleda, šlag, svježe voće ili jedan do dva slana pereca odnosno štapića za zanimljiv spoj slatkog i slanog. Uživajte!