Udaranje čekićem po čeljusti za bolji izgled? Ovaj bizarni trend zabrinuo je liječnike

Društvene mreže posljednjih su godina preplavljene savjetima o zdravlju, prehrani i izgledu, a među pripadnicima generacija Z i Alpha posebno se proširio trend poznat kao looksmaxxing. Cilj je postati što privlačniji pa se uz trening i njegu kože sve češće promoviraju estetski zahvati, dodaci prehrani, hormoni i razne metode koje nemaju znanstvenu potvrdu.

Jedan od najpoznatijih i najradikalnijih promotora tog trenda je američki streamer Braden Peters, poznatiji kao Clavicular. Na TikToku ga prati više od milijun ljudi, dok na platformi Kick ima više od 300 tisuća pratitelja. Tijekom svojih prijenosa uživo više je puta promovirao estetske zahvate, a veliku pozornost izazvao je kada je sam sebi i svojoj prijateljici na streamu ubrizgavao botoks. U pojedinim je videima pokazivao i kako čekićem udara po vlastitoj čeljusti tvrdeći da će tako postići izraženiju liniju vilice. Liječnici upozoravaju da takvi postupci nisu samo neučinkoviti, već mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda kostiju, zglobova, živaca i zubi. Takav sadržaj svakodnevno gledaju stotine tisuća mladih, što stručnjaci smatraju zabrinjavajućim jer stvara dojam da je fizički izgled projekt koji neprestano treba „popravljati“.

Liječnik i nutricionist Daryl Gioffre, stručnjak za zdravlje crijeva, upozorava da je sve više ljudi uvjereno kako će biti zdraviji ili privlačniji ako svaku naviku podignu na maksimum. „Postali smo opsjednuti idejom da ako je malo dobro, onda više mora biti bolje. Tijelo jednostavno ne funkcionira tako“, rekao je za The New York Post.

Želja za zdravijim tijelom, njegovanom kožom ili boljom fizičkom spremom sasvim je prirodna. Potraga za "savršenom" verzijom sebe lako može prerasti u opsesiju, zbog koje se gubi osjećaj ravnoteže. Stalna potreba da izgledate bolje, trenirate više ili isprobate još jedan viralni savjet može stvoriti velik psihički pritisak, povećati razinu stresa i ostaviti dojam da nikada niste dovoljno dobri. „Cilj ne bi trebao biti maksimalizirati sve. Trebao bi biti davanje tijelu onoga što mu je potrebno da funkcionira onako kako je dizajnirano“, ističe liječnik.

Opsjednutost brojkama i stalna potraga za osobnim rekordima mogu povećati razinu stresa. Organizam kratkotrajni stres može iskoristiti za prilagodbu, ali kada on postane svakodnevan, tijelo ostaje u stanju stalne pripravnosti. Posljedice se mogu odraziti na probavu, hormone, kvalitetu sna i opće zdravstveno stanje. Dodaje da prisiljavanje na post unatoč gladi, opsesivno brojanje kalorija ili osjećaj krivnje zato što pametni sat nije pokazao željene rezultate ne pomažu zdravlju. „Težnja za zdravljem trebala bi smanjiti stres, a ne povećati ga“, zaključuje.

Praćenje TikTok trendova i potrebu za optimiziranjem svakog aspekta života pokušajte zamijeniti uravnoteženom prehranom, kvalitetnim snom, redovitom tjelesnom aktivnošću i druženjem s ljudima uz koje se osjećate dobro. Na kraju dana, ljudi koji vas iskreno vole neće mariti za to imate li savršeno definiranu vilicu, besprijekornu kožu ili idealne proporcije. Puno će im važnije biti kako se ponašate prema drugima te kako se osjećaju u vašem društvu.