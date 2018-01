Svi znamo da je previše soli loše za tijelo, no evo što ona radi mozgu

Dobro je poznato kako previše soli u prehrani loše utječe na srce i krvni tlak, no jeste li se ikad zapitali što sol radi vašem mozgu?

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Neuroscience otkrilo je kako miševi koji su hranjeni presoljenom hranom imaju smanjene mentalne sposobnosti te kognitivne poremećaje. Razlog je tome, tvrde znanstvenici, nedostatak krvi u mozgu.

Miševi su pokazali smanjenje sposobnosti kretanja u labirintu, a čak su prestali reagirati na povlačenje krzna.

Zasoljena hrana utjecala je i na povećanje interleukina-17, upalne tvari koja može promijeniti kemijske signale krvnim žilama u mozgu.

Dr. Costantino Iadecola, voditelj istraživanja koje je provedeno u Australiji, kaže kako su miševi nakon tri mjeseca dobili demenciju.

– Miševi su inače vrlo znatiželjni i vole istraživati nove stvari, no tijekom vremena jednostavno su izgubili sposobnost prepoznavanja normalnih objekata. Kada su trebali izgraditi gnijezdo, a to je nešto što rade svaki dan, nisu to mogli učiniti – rekao je on i dodao kako bi slične posljedice mogli imati i ljudi koji u prehrani koriste previše soli, no to se još mora istražiti.

