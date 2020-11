Svi znamo barem jednu osobu koja od sebe uvijek radi žrtvu: Evo kako izaći na kraj s takvima

Svatko je u životu upoznao bar jednu osobu koja misli da su svi uvijek protiv nje i da joj zbog toga ništa ne ide i koja će iskoristiti svaku priliku da se požali kako joj je teško u životu.

Za takve se ličnosti kaže da imaju mentalitet žrtve: oni će rijetko kad preuzeti svu odgovornost za vlastite postupke ili sebe kriviti za probleme koje imaju, a kad su u nevolji gotovo uvijek očekuju da će im netko drugi pomoći.

Prema psihologinji i autorici dr. Judith Orloff, te su stalne žrtve zapravo pravi 'energetski vampiri' - jer svu energiju mogu jednostavno 'usisati' iz svojih sugovornika. Ako ste se sjetili nekog takvog tko uvijek 'kuka' i glumi žrtvu, Orloff ima tri savjeta kako se s takvim ljudima najlakše nositi i kako se prema njima postaviti.

1. Suosjećajte, ali postavite i jasne granice

Ne zato što vi ne biste htjeli da su svi oko vas sretni, već jednostavno zato što biti njima terapeut nije vaš posao. Ako netko u vašem životu dosljedno glumi žrtvu, pokušajte mu jasno dati do znanja da ste na njegovoj/njezinoj strani, no naglasite i to da ne možete baš uvijek biti uz njih.

Dr. Orloff predlaže i da postavite granice i objasnite kako ih ne možete satima slušati kako se žale oko nečeg u čemu im vi ionako ne možete pomoći.

2. Slušajte ih tri minute

Trominutno slušanje tehnika je koju preporučuje dr. Orloff koja kaže da prijatelje ili članove obitelji koji nam oduzimaju previše energije poslušamo samo na nekoliko minuta, dok ne počnu ponavljati što im je sve teško. Tada im recite da ste ih pažljivo saslušali, ali da ni vaše vrijeme nije neograničeno. Preporučite im i da potraže terapeuta koji će im pomoći bolje nego vi ili bilo koji drugi prijatelj.

3. Recite ‘ne’, ali sa smiješkom

Ovo je učinkovit način za zaustaviti pritužbe žrtve, čak i prije nego što počnu. Recimo da netko na poslu svako malo održi monolog o tome kako nikako ne napreduje, a to zaslužuje. Drugi ga put u tom govoru jednostavno prekinite i recite 'Oprosti ali ja sad ne mogu o tome jer se moram vratiti raditi, no nadam se stvarno da ćeš dobiti taj posao koji želiš'.

- Odmah na početku pokažite suosjećanje s njima i s njihovim problemima, a onda sa smiješkom recite 'Ne, ne mogu tako dugo o tome' i odite ili promijenite temu u neku koja neće još više poticati njihove jadikovke.

