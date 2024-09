Sve popularnija bit će lakša, manje alkoholna vina, koja se mogu pijuckati cijeli dan

Naša stalna suradnica za vina i vinsku kulturu govori o vinarstvu danas u Hrvatskoj, o tome gdje smo u odnosu na ostatak Europe i na kojoj smo razini kvalitete. Marija Vukelić završila je obrazovanje “Od vinograda do stola” Agronomskog fakulteta u Zagrebu, zasluživši certifikat za zanimanje vinar/vinogradar; članica je Hrvatskog sommelier kluba te organizatorica većih i manjih vinskih događaja i kušanja. Također ima i certifikate vinske akademije WSET, a nedavno je pokrenula vinski časopis Vinske zvijezde pri čemu joj je pomogao i dugi staž u novinarstvu na nacionalnoj televiziji HTV. Ime časopisa dolazi od naslijeđenog projekta ocjenjivanja Vinske zvijezde. Pokrenuo ga je Večernjakov novinar Vito Andrić 2014., a Marija Vukelić njegova je voditeljica od 2018.

Gdje bismo Hrvatsku sada svrstali kad je o vinima riječ; jesmo li napredovali, koliko, u

kojim područjima?

Hrvatska je prelijepa, raznovrsna i – bogata vinska butikna zemlja. Što prije to shvatimo, lakše ćemo napredovati i brendirati se na svjetskoj vinskoj sceni kao malena zemlja velikih vina. Prema Zelenoj knjizi Agronomskog fakulteta u Zagrebu imamo oko 130 izvornih sorti grožđa, a bilo je ih je i više prije filoksere, velike bolesti vinove loze, prekretnice u povijesti vinogradarstva i vinarstva koja je potkraj 19. st. nastupila u nas i u svijetu. Vinograda je tada bilo puno više i nikada nam se ti hektari nisu vratili. Ipak, čini se da se trend sadnje vinograda polako vraća, uz nužni povratak mladih sa studija iz velikih gradova – u vinograde po cijeloj Hrvatskoj. Nove ideje, nova saznanja i istraživanja, nove tehnologije dovode se na teren, mladi stručnjaci, učeni enolozi uvode ih u aktualno vinogradarstvo i vinarstvo, poštujući i dalje tradiciju predaka – stvaraju novu vrijednost na vinskoj sceni. Lijepo se to vidi na otocima, koji su i najviše propatili smanjenjem hektara – a danas tamo mladi hrabro koračaju naprijed. Takav primjer vidi se na Visu, gdje mladi vole svoju izvornu vugavu i istražuju načine vinifikacije, ponosni na dugu tradiciju otoka, na kojemu su, prema nekim izvorima nađene čaše i vrčevi iz VI. stoljeća prije Krista. Na grčkom novcu, koji je bio kovan na otocima Hvaru i Visu, bio je otisnut grozd s lišćem, a na drugoj strani vrč s vinom. Vino s otoka Visa u Jadranskome moru kao “najbolje od svih vina” spominje se u Il. stoljeću prije Krista. Na Hvaru sve je popularnija izvorna bogdanuša, uz nju i prč i darnekuša, a Korčula se ponosi svojim grkom i pošipom. O plavcu malom ne moramo ni govoriti, on je uvijek prvi i najvažniji u Dalmaciji, i još uvijek – najveći po hektarima. Hrvatska vinska scena napredovala je puno zadnjih dvadesetak godina, od podizanja kakvoće obrade vinograda do vina u boci, jer bez dobroga grožđa nema ni dobroga vina. Nastavno na kvalitetu, počelo se više razmišljati o prodaji i marketingu. Sve je više promotivnih događaja na kojima ljudi kušajući uče o vinima.



Trendovi se u industriji pića stalno mijenjaju pa tako i u vinima. Kakva ćemo vina piti za primjerice pet godina, hoće li do promjena doći i prije?

Gledajući povijesno unatrag i citirajući Baudelairea koji je preporučio stalnu opijenost (ne samo vinom, nego i umjetnošću i krepošću) – nekada se puno više pilo. I bilo je više vremena za uživanje. Podsjeća nas na to i izreka hvarskog vinara Andre Tomića koji savjetuje da se “vino pije na ure, a ne na litre”. U tom smjeru idu današnji trendovi – prema lakšim, manje alkoholnim vinima koja se mogu pijuckati po cijeli dan, a da ne budu naporna i teška, a katkad – i opasna za zdravlje. Prije dvanaestak godina, kada sam bila u organizaciji prvoga festivala ružičastih vina i donijela iz Francuske prijedlog i ideju o promociji vina ružičaste boje, jedva je pedesetak vinara proizvodilo rosé. Danas se čini da nema vinarije bez barem jednog roséa. Prije sedam godina, na 1. Salonu pjenušavih vina u Zagrebu koji smo održali u suradnji sa slovenskim partnerima, bilo je više slovenskih nego hrvatskih pjenušavih vina. Sada gotovo svaka druga vinarija ima pjenušavo vino, ne nužno za prodaju, ali barem za dobrodošlicu u kušaonici. Ružičasta i pjenušava vina redovito nemaju visoke alkohole, ali treba pripaziti – može nas zavarati boja, osjet slatkoće, mjehurići – i lako nastanu problemi. Zaključno, mislim da će u budućnosti biti sve popularnije izvorne sorte, ponos vinogradarstva naše zemlje – s naglaskom na vina s nižim alkoholima (a svjetska tržišta već osvajaju i bezalkoholna vina!). S obzirom na klimatske promjene i porast temperature, sve će se teže proizvoditi lagana vina: naime, tako grožđe brže dozrijeva, dobiva slatkoću (time povećava alkohole) i gubi kiselost (svježinu). Na jakom suncu treba dobro procijeniti trenutak berbe za napraviti lagana vina, a na visokim temperaturama – najviše se piju upravo ta lagana vina. Paradoks i izazov kojemu će trebati nekako doskočiti!

Plešivica i cijela Bregovita Hrvatska oduvijek su imale najviše međunarodnih sorti grožđa, među prvima su se okretale Zapadu, novitetima, pratile svjetske trendove, upijale znanja, posebice na području pjenušavih vina, ali i odležanih moćnih chardonnaya, pinota, rizlinga. Plešivica se među prvima (uz Istru) upustila u istraživanje bijelih maceriranih vina – popularnih jantarnih ili narančastih vina. To je vodeća vinska regija po kvaliteti već dulji niz godina. Istočna Hrvatska svoj je vinski put morala nakratko zaustaviti zbog Domovinskog rata i taj zastoj dugo se osjetio. Povratak na vinsku scenu, među širu publiku, trajao je dulje nego drugdje. Ali ljepota i prkos vinograda Istočne Hrvatske, na plodnim tlima ostataka Panonskog mora, uz moćni Dunav – oduvijek se se opirali svim nedaćama, Slavonija i Podunavlje vratili su se na vinsku pozornicu jači nego ikad. Tu je ponajprije graševina, slavonska mezimica, ljepotica, uglađena dama i prpošna djevojka – sorta koju ne možeš ne voljeti – od pjenušaca preko zelenih, svježih i mladih, zatim odležanih, jantarnih do slatkih tj.predikatnih vina – kasnih, izbornih, ledenih berbi. Kvaliteta se nije naglo popravila – ona je oduvijek ondje, samo je bila malo prikrivena, zaboravljena. U Slavoniji su promociji kvalitete i vidljivosti vinske scene najviše pridonijeli projekti regionalnih pa i lokalnih turističkih zajednica. Sjećam se, prije 10 godina, na događaju Erdut Wine & bike i na osječkoj Večeri Vina i umjetnosti bilo je ugodno šetuckati, kušati vina, razgovarati s vinarima u krugu stotinjak ljudi. Na tim događanjima 2024. posjetitelji se broje u tisućama. Dodatno, mnoge Turističke zajednice educiraju vinare i ugostitelje, organiziraju studijska putovanja u svjetski poznate vinske regije, ulažu u znanje; vode pametnu politiku s medijima, gdje se, uz klasično novinarstvo daje dosta prostora blogerskoj sceni i promociji na društvenim mrežama što dovodi do nove, mlade publike. To je veliki posao koji je zahtijevao (i dalje zahtijeva) promišljenu strategiju i strpljenje. I rezultati su tu! Chapeau.Prije svega moramo raditi na svojoj vinskoj edukaciji i kulturi, a onda na priznanju drugih. Najprije sebi moramo osvijestiti gdje smo i što imamo, educirati Hrvate o povezanosti vina s kulturom, civilizacijom, gastronomijom i sve to skupa predstaviti kao cjelinu. Ispričati priču o hrvatskim vinima da ostane dugo u uspomeni, mentalnoj i osjetilnoj. Mi jesmo vinska zemlja, mnogima neotkriven dragulj – a pitanje jest - moramo li se svima i otkriti? S druge strane, bez obzira na male količine (o kojima se uvijek nekako s tugom govori) - važno je pokazati da nas ima na svjetskoj vinskoj karti. Tu ključnu ulogu imaju domaći, regionalni i svjetski festivali i ocjenjivanja vina, na kojima se hrvatska vina predstvaljaju stručnoj publici i dobivaju važna priznanja - time se glas o kvaliteti prenosi dalje. Da bismo bili priznati kao vinska zemlja, treba nam dugoročna strategija u smjeru “male zemlje velikih vina”, kako nadležnih ministarstava, institucija, udruženja – tako i samih vinara pojedinačno. Strategija u kojoj se npr. 5 godina organizira odlazak na neki svjetski vinski festival, popraćen radionicama, edukacijama i sl., a onda slijedi analiza rezultata pa nastavak strategije ili mijenjanje! Kada budemo zadovoljni sami sobom, u našoj zemlji, lakše će nas prepoznati i na svjetskoj sceni.Ulaskom u EU apsolutno smo napredovali. Nestankom granica, osim fizičkih prepreka nestale su i mnoge druge. Mnogi su novi putovi otvoreni, postali su prohodniji, a psotali smo svjesni mogućnosti korištenja novca iz EU fondova, ali ne dovoljno. I na tom polju nedostaje edukacije. Neki “mali” vinar, koji želi pokušati ostvariti financijsku pomoć kako bi unaprijedio proizvodnju, ne zna sam popuniti formulare. A čujem od vinara da imaju problema s detaljima koji su nejasni, možda i suvišni u aplikacijama koje bi trebale biti put k napretku. Smatram da je nužno ponuditi stručnu pomoć resornog ministarstva.Digitalni vinski časopis Vinske zvijezde pokazao se kao prirodni nastavak projekta ocjenjivanja koji traje i ima svoju reputaciju i važnost od 2014., kada ga je pokrenuo vaš novinar Vitomir Andrić. Tada je ocjenjivanje bilo zamišljeno kao potrošački putokaz, a danas je osim toga i važan pokazatelj kvalitete vina i napretka vinarstva na hrvatskoj vinskoj sceni. Časopis ima svoju publiku jer je vinska scena u Hrvatskoj narasla, ne samo u proizvodnji nego i u konzumaciji i interesu šire javnosti za vina. Dodatni benefit časopisa jest inovativnost na digitalnoj platformi issuu, što omogućava distribuciju i promociju putem modernih alata i tehnologija (poveznice na internetsku prodaju, na kupnje ulaznica, na video prezentacije vinograda i događanja idr.). Sadržaji su privlačni, informativni i edukativni te mogu zadovoljiti sve kategorije vinskih ljubitelja, bilo da su početnici ili stručnjaci. Ako smo neki sadržaj saželi ili previdjeli, uvijek postoji poveznica na kojoj se može saznati više o temi. Suradnici su stručni u svojim područjima – od novinara, sommeliera, predavača, vinskih pisaca do stalne ekipe – našeg uredništva. Načini promocije sadržaja su moderni i zanimljivi mladima koji većinu vremena provode na pametnim telefonima. Iznimno sam ponosna na prvi hrvatski vinski strip, poznatog karikaturista Stiva Cinika i tekstopisca Davora Šišmanovića u kojemu na popularan način educiramo o hrvatskim vinskim sortama. Dodatno i zaključno, časopis je besplatan i lako dostupan svima. Meni je veliki izazov i veseli me svaki novi broj. Čitajte nas na poveznici i procijenite sami!