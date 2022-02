'Supruga je počela nositi seksi odjeću i bojim se da traži ljubavnika'

– Moja je supruga nosila minijaturni kombinezon i čizme do bedara za noćni izlazak s prijateljicama. Brine me da traži mušku pažnju. Jedva izlazimo zajedno, a zadnji put je nosila traperice i džemper – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Smatra da mu je supruga prekrasna te da joj postaje dosadno u njihovom odnosu. Nikada mu ne dopušta da izlazi s prijateljima, osim ako je to danju i ako povede njihov djecu od dvije i četiri godine.

– Možda želi izgledati dobro za sebe i prijateljice, stoga nemojte pretpostavljati da traži mušku pažnju. No, zvuči kao da možda gubite vezu i oboje se osjećate nesigurno. Odvojite vrijeme jedno za drugo i dajte joj do znanja kako prekrasno izgleda u kombinezonu. Zamolite je da ga nosi u noćnom izlasku za vas dvoje – odgovorila mu je Deidre.

