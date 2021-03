'Suprug stalno dolazi kasno kući i ne javlja mi se na pozive - sumnjam da spava s drugom'

Jedna 42-godišnjakinja u braku je s dvije godine starijim muškarcem i odnos je bio odličan sve do nedavno. Naime, on je počeo ostajati dulje na poslu svake večeri, a nakon što ga je nekoliko puta optužila za prevaru prestao se javljati da neće tako skoro doći kući i pustio ju je da ga čeka u neizvjesnosti. "Ne voli sukobe, ali ja osjećam kao da me ne poštuje. Dogovorili smo se da ćemo ići kupovati nešto za kuću i odredili vrijeme, a on je zakasnio čak dva sata. Opravdao se da je imao klijenta, ali nije se ispričao. Zašto nije klijentu rekao da ima dogovor?"



Očajna i zabrinuta žena kaže da se osjeća kao da mu je uvijek na zadnjem mjestu i počela je ozbiljno sumnjati da joj nije vjeran, pa je pitala psihoterapeutkinju Deidre za savjet.

"Ako je zaista bio na poslu, mislim da si unijela nepovjerenje i nesigurnost u vaš odnos sa stalnim optužbama, barem on to tako vidi. Ako ti se ne želi više javiti da će kasniti, trebaš razmisliti o svom pristupu. Reci mu da se osjećaš zapostavljeno i da želiš osvježiti odnos", odgovorila joj je Deidre putem The Sun portala.

