'Suprug i ja nemamo mira od njegove majke: Pojavila se i na našem medenom mjesecu!'

- Moja svekrva tretira mog supruga kao da je još uvijek mali dječak s kojim ona može upravljati, pa nam se upleće u sve i to nam uništava život. Čak je sama sebe pozvala na naš medeni mjesec, preuzela raspored sjedenja na našem vjenčanju, i stalno saziva neke 'obiteljske sastanke' vikendima, na koje moramo doći jer jednostavno ne smijemo reći da imamo druge planove ili samo da ne možemo - napisala je jedna žena za The Sun.

Nije mogla vjerovati kada su svekrva i svekar inzistirali da plate cijeli medeni mjesec i mislila je da je to zaista velikodušno od njih. No, tjedan dana prije vjenčanja otkrili su im da su rezervirali kućicu odmah do njih na grčkom otoku, kako bi mogli provesti dio tog 'posebnog vremena' s njima. Njezin suprug misli isto što i ona, ali se bori s time da se suprotstavi svojoj majci.

- Ako joj išta kažem, naljuti se na mene i kaže da sam ja problem, a ne njeno ponašanje. Osjećam se kao da me guši dok sam u njezinoj blizini i izluđuje me. Ne znam što više mogu učiniti da promijenim ovaj frustrirajući odnos - nastavila je.

- Nema sumnje, vaša svekrva je navikla biti matrijarh obitelji i odlučivati o svemu. Razgovarajte sa svojim mužem i vidite hoće li joj on dati do znanja da, iako će ona uvijek biti veliki dio vaših života, mora dopustiti da sami donosite odluke. Nježno, ali čvrsto i odlučno postavite granice i ona će, nadam se, početi shvaćati poruku - odgovorila joj je Deidre.

