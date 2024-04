Studija tvrdi: Ove stvari su u seksu puno učinkovitije od 'prljavog' razgovora!

Neverbalni znakovi su učinkovitiji od verbalne komunikacije tijekom seksa, prema studiji nedavno objavljenoj u Archives of Sexual Behavior. Istraživači sa Sveučilišta Missouri State proveli su dubinske intervjue sa 78 sudionica različite dobi, podrijetla i seksualne orijentacije, kako bi utvrdili što ih uzbuđuje tijekom seksa, piše NY Post.

Možda i nije iznenađenje, ali tim je otkrio da je vjerojatnost da će ljudi tijekom seksa komunicirati s partnerima kojima vjeruju i s kojima se osjećaju ugodno, znatno veća. Međutim, ta komunikacija - koja je često poboljšavala seksualno iskustvo - bila je pretežno neverbalna.

Većina ljudi smatra da verbalni znakovi ometaju tijek i intimnost erotskog trenutka - stoga 'prljavo' pričanje nije uvijek najbolja opcija. Umjesto da se napale prljavim razgovorom, ljudi više vole neverbalne pokazatelje - kao što su pokreti tijela, izrazi lica i drugi fizički odgovori, koji im pomažu da se uzbude. Komunikacija je uvijek ključna, a mnoga su istraživanja pokazala vezu između seksualnog nezadovoljstva i loše komunikacije, no mnogi se ljudi bore izraziti što žele ili trebaju tijekom seksa, osobito žene.

"Sve je to važno jer seksualna komunikacija povećava našu vjerojatnost seksualnog zadovoljstva. Dakle, što otvorenije i jasnije možemo komunicirati tijekom seksa, to ćemo imati bolji seks", rekla je autorica studije Alicia M. Walker, izvanredna profesorica sociologije na Državnom sveučilištu Missouri i autorica knjige Chasing Masculinity: Men, Validation, and Infidelity. Novo istraživanje pokazalo je da se žene često suzdržavaju od iskrene verbalne komunikacije o svom seksualnom nezadovoljstvu kako bi izbjegle povrijeđivanje osjećaja muškaraca, osobito kada se čini da je muškost ili samopouzdanje krhko.

Mnoga istraživanja sugeriraju da oko polovica svih žena nije zadovoljna time koliko često postižu vrhunac - a 10% do 15% žena nikada u životu nije doživjelo orgazam, prema National Library of Medicine. No, muškarci imaju manje problema s tim - samo oko 5% do 10%, pokazalo je istraživanje koje je objavio Sexual Medicine. Međutim, seksualna sramežljivost ljudi smanjila se s godinama: ljudi stariji od 30 godina više su govorili o tome kako ih njihov partner može uzbuditi i poboljšati to uzbuđenje.

Istraživači vjeruju da ta koketna i bujna erotska energija jednostavno dolazi s godinama kako ljudi stječu samopouzdanje i bolje razumiju svoje seksualne potrebe i želje. Naravno, svi su različiti, ali stručnjaci se slažu da su tri čimbenika ključna za postizanje cilja: stimulacija, svjesnost i komunikacija.

