Stručnjakinja za seks tvrdi: 'Najbolja vrsta predigre ne događa se prije seksa!'

Predigra je često zagrijavanje prije glavnog događaja, odnosno seksa. Može biti u obliku sextinga tijekom dana ili ljubljenja pod plahtama prije penetracije. No dok bi ga neki mogli zanemariti, seksperti ga obično hvale. Sada je jedna seks stručnjakinja otkrila zašto se predigra ne bi trebala dogoditi prije orgazama, piše Daily Star.

Dr. Emily Morse svoje fanove obično oduševljava seks trikovima na X-u, nekadašnjem Twitteru, gdje ima 242.000 pratitelja. Ili povremeno na svom blogu Sex With Emily. Ona je u jednoj objavi objasnila zašto predigra ne bi trebala završiti na početku seksa. Ispričala je kako bi ljudi trebali ponovno zamisliti predigru, ali na malo drugačiji način. "Za većinu ljudi je predigra maženje/igra s rukama/itd. Ali po mom mišljenju, predigra počinje odmah nakon vašeg posljednjeg orgazma.

Orgazam je rezultat dugotrajnog uzbuđenja, a to uzbuđenje možete pokrenuti prije fizičkog kontakta. Stoga budite kreativni s predigrom, koja za mene uključuje sve, od sextinga do izlaska na spoj. Upoznajte svoj stil uzbuđenja i ugradite ga u svoju predigru, tako da možete planirati spojeve koji će vas uzbuditi i pokrenuti krv na mjesto koje najviše želite (vaše genitalije)", tvrdi.

Emily je predložila isprobavanje niza aktivnosti za uzbuđivanje, od penjanja po stijenama do dubokih, intimnih razgovora. Čak i isprobavanje novih spojeva također može učiniti čuda. Jako je važno udobno razgovarati o seksu i može proći dugo dok ne shvatite koje vas navike i stvari u krevetu oboje uzbuđuju", dodaje.

A prema Emily, seksualna komunikacija nije samo raspravljanje o tome što vam se sviđa. To je prljavi razgovor, zezanje jedno s drugim i razmjena poruka. Uvijek možete odabrati jedno područje na kojem ćete raditi i ugraditi ga u seksualno iskustvo. Počnite tako što ćete pronaći način da se osjećate samouvjereno i tako što ćete razgovarati o svom uzbuđenju.