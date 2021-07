Stručnjakinja za seks otkrila: 'Ove navike odmah pokvare raspoloženje u spavaćoj sobi'

Bilo da ste solo ili u vezi, seks je važan dio svačijeg života. Iako možete isplanirati svaki detalj svog seksualnog života, uvijek postoje stvari koje u potpunosti mogu upropastiti raspoloženje, a stručnjakinja za seks Tracey Cox za Daily Mail otkrila je koje navike to najčešće uzrokuju.

Sebični ljubavnici

Ljubavnik koji će sve napraviti kako bi postigao orgazam, ali neće učiniti isto za svoju partnericu, na vrhu je liste navika koje ženama ubijaju raspoloženje. Ako očekuje seks samo kad on hoće, nervira se kada želite još predigre ili vam rijetko pruža oralni seks, to su sve odlike sebičnog ljubavnika.

Neugodni mirisi

Neki ljudi ne vole seks kad se njihov partner tek istuširao, jer je prirodni miris koji naša tijela odaju kada se uzbude potpuno prikriven. No, nitko ne želi neugodne tjelesne mirise niti neugodan zadah. Također, puštanje vjetra ponekad je neizbježno tijekom seksa, ali kada se to čini namjerno, to je sasvim druga priča koja ubija raspoloženje.

Žuri s predigrom

Predigra nije luksuz za žene, ona je bitna. Tek kad su žene uzbuđene, krv krenu u genitalije, uzrokujući da se rodnica širi i podmazuje, čineći penetrativni seks ugodnim. Žureći do seksa prije nego što je žena spremna, još je manje vjerojatno da će doživjeti orgazam i vrlo vjerojatno će iskusiti bol, a ne zadovoljstvo.

Stalna promjena položaja

Konstantna promjena položaja očit je znak da se muškarac želi pokazati u svom najboljem izdanju, ali to većini žena itekako smeta. Naravno da to ne znači da cijelo vrijeme morate biti u istom položaju, već da pretjerano mijenjanje ne samo da uništava raspoloženje, već onemogućava izgradnju želje i uzbuđenja.

Kućni ljubimci u sobi

Postoji li išta više uznemirujuće od pogleda prema dolje kako biste vidjeli psa ili mačku kako sjede na rubu kreveta, čvrsto uperenih u vas?

Pričanje previše ili previše prljavo

Svaka peta osoba završila je seks jer su im partnerovi 'prljavi razgovori' ubili raspoloženje. Razgovarati prljavo uvijek je rizik, pogotovo s nekim koga ne poznajete dobro. Ako je previše eksplicitan, sirov ili neprikladan, čini da se ljubavnici osjećaju nelagodno, umjesto da su uzbuđeni.

Davanje negativnih komentara

Ako vam ljubavnik izgleda vidno razočaran izgledom tijela ili daje negativne komentare na vaš izgled ili kilažu, to može instantno pokvariti raspoloženja. Od svega što ljudi mogu učiniti da vas odbiju od seksa i unište vaše samopouzdanje, podlo komentiranje vašeg tijela ili performansi vjerojatno je najgore.

