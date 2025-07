Stručnjakinja otkriva uznemirujuću istinu iza bezizražajnog 'Gen Z pogleda'

Na društvenim mrežama se pojavio novi izraz koji opisuje čudan, često bezizražajan pogled koji mladi radnici upućuju kada im se postavi jednostavno pitanje, a stručnjaci vjeruju da iza toga stoji zabrinjavajući razlog. Ako ste nedavno posjetili lokalnu trgovinu, možda ste doživjeli tzv. 'Gen Z pogled' odnosno našli se u situaciji u kojoj, nakon što pristojno pozdravite s 'bok', ili kažete 'hvala' ili 'doviđenja', zauzvrat dobijete hladan, zbunjen ili čak gotovo neprijateljski pogleda. Radi se, naravno, o pripadnicima generacije Z, odnosno osobama rođenima između 1997. i 2012., popularno zvanima 'zoomeri', piše UNILAD.

Iako se ne ponašaju svi pripadnici te generacije na isti način, fenomen je postao toliko uočljiv da se brzo proširio društvenim mrežama, osobito TikTokom. Na Redditu je jedan korisnik podijelio vlastito neugodno iskustvo s osobljem u dječjem vrtiću svoje djece. 'Zaista, svaki put kad uđem u učionicu i kažem ''bok'', zauzvrat dobijem samo prazne poglede', napisao je. 'Naša su djeca tamo sretna i dobro im je, ali svaki put kad pozdravim, gledaju me kao da imam dvije glave. Nemam osobni odnos s tim odgajateljima, ali ih viđam svaki tjedan kad dovodim djecu, pa su to barem poznata lica. Vrlo sam introvertirana osoba, ne očekujem dugu konverzaciju, ali sam mislio da je običan ''bok'' ili barem znak priznanja nečije prisutnosti jednostavno stvar pristojnosti.'

Kazao je kako se svaki put kad to doživi osjeća neugodno. 'Je li ovo novo normalno ili postajem tipični, jadni milenijalac?' zapitao se. Ispod njegove objave brzo se skupilo mnoštvo komentara, od kojih su mnogi bili kritični: zoomeri su prozvani nepristojnima, sebičnima pa čak i 'psihopatskima', dok je jedan korisnik ironično komentirao: 'Vjerojatno se pitaju kako znaš da su nadrogirani.'

No, autorica knjiga za samopomoć i pripadnica generacije Gen Z, Tam Kaur, smatra da takvi komentari ne sagledavaju širu sliku. 'Mi smo prva generacija koja je odrasla s licima stalno izloženima na selfijima, videopozivima, storyjima. Sve se analizira online', izjavila je za Metro. 'Zbog toga imamo pojačan osjećaj samosvijesti i strah od osude, čak i u najjednostavnijim interakcijama. Prijašnje generacije nisu morale razmišljati kako izgledaju iz svakog kuta kad pozdravljaju, ali zoomeri to stalno čine.'

Znači li to da je u pitanju veći društveni problem? Istraživanje objavljeno prošle godine pokazuje da je generacija Z najviše pogođena posljedicama pandemije. Čak 51 posto zoomera izjavilo je da su im se socijalne vještine pogoršale zbog manjka interakcije uživo, u usporedbi s 47 posto milenijalaca, 37 posto pripadnika generacije X i 26 posto baby boomera. Drugim riječima, možda nije u pitanju nepristojnost već posljedica digitalnog i izoliranog odrastanja.