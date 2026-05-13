Seksualna radnica otkrila zašto odbija sve više parova: 'Postala sam više terapeutkinja nego domina'

Seksualna radnica i profesionalna domina otkrila je kako u posljednje vrijeme prima sve više upita za zajedničke seanse s parovima, iako priznaje da joj je rad „jedan na jedan” daleko jednostavniji i prirodniji, a evo i zašto. Sve više bračnih parova zajedno istražuje svoje fetiše, želje i seksualne maštarije. Svijet BDSM-a tako je jedno od prvih prostora u koje se upuštaju tijekom eksperimentiranja, no jedna profesionalna domina tvrdi da iza takvih susreta često stoje ljubomora, nesigurnost, neravnopravni odnosi i nepoštovanje.

Melissa Todd u svojoj je ispovijesti za Metro napisala kako je rad s parovima mnogo zahtjevniji nego što ljudi pretpostavljaju. Uz očekivanu dominaciju i seksualne aspekte rada vrlo često mora upravljati i emocijama partnera, njihovim granicama i međusobnim odnosima. „Odjednom više nisam dominatrix nego voditeljica emocionalnog projekta”, tvrdi. Posebno problematičnim smatra situacije u kojima jedan partner pokazuje iskren entuzijazam za BDSM iskustvo, dok drugi pristaje više iz želje da udovolji vezi nego iz vlastite želje. Kaže da tada pažljivo bira blaže metode i pokušava osigurati da se nitko ne osjeća prisiljeno ili neugodno.

Prisjetila se para koji je zajedno slavio četrdeseti rođendan pa ju je angažirao kako bi žena naučila osnove dominacije, dok je suprug uživao u pokornoj ulozi. U tom trenutku supruga je priznala da joj nije potpuno ugodno te zamolila da muž tijekom susreta ostane odjeven. Istaknula je i situaciju u kojoj ju je jedna žena angažirala kao “poklon” partneru, ali se potom uznemirila kada je vidjela koliko je profesionalka iskusnija u dominantnoj ulozi.

Među neobičnim slučajevima izdvojila je i bračni par koji prakticira tzv. Female Led Relationship odnos, u kojem supruga kontrolira suprugov chastity uređaj i odlučuje kada će ga otključati, tj. kad će njezin partner imati seksualne odnose. „Uoči vjenčanja odlučili su da muž treba biti zaključan u čvrstom čeličnom pojasu nevinosti, dok bi žena nosila ključ oko vrata i oslobodila ga samo kada ona to poželi.” Par ju je ponovno angažirao kako bi zajedno obilježili prvu godišnjicu braka. Na kraju je naglasila kako rad s parovima često zahtijeva mnogo više emocionalnog angažmana nego što ljudi očekuju te da se nerijetko osjeća više kao terapeutkinja ili posrednica u vezi nego kao osoba angažirana za dominaciju i BDSM praksu.