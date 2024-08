Stručnjakinja za bonton o glasnom razgovaranju na mobitel: 'Ja opominjem i lijepo zamolim da izađu'

Jedna je korisnica započela raspravu svojim postom: 'Prošli tjedan, svlačionica teretane, žena se sjedi i priča na sav glas, mi ostale cure počnemo glasnije razgovarat čisto da se čujemo, a onda žena nastavi razgovor na razglas i nadjača sve nas. Da je razgovor bio o tome kako mora hitno na Rebro na operaciju, još bi kužila, ali ne, bio je neki razgovor o tome kako bi sinek trebao na nogomet kao aktivnost.'

Većina se u komentarima slaže da je ovakvo ponašanje nepristojno, pa je tako jedan korisnik komentirao: 'Postalo popularno sa sve češćim korištenjem video poziva. Meni je osobno to neodgojeno ponašanje. Meni osobno glupo da javnost čuje i mene i sugovornika. Ako me netko nazove gdje nemam previše privatnosti, zamolit ću onoga tko me nazove da se čujemo kasnije, jer niti ja želim da svi oko mene slušaju što govorim(o), niti želim smetati drugima svojim deranjem glasnim razgovorom'. Još jedan korisnik iznio je i svoje mišljenje, gdje kaže kako ponašanje u takvom slučaju, ovisi o situaciji: 'Ovisi gdje, u kafiću mi je to skroz ok, nikad nisam, al’ bilo bi mi skroz normalno otić’ na kavu i pričat’ s nekim na video. Tom kafić i služi. U čekaonici i u busu, suludo.’

Pitali smo stručnjakinju za lijepo ponašanje Biserku Rajković Salatu o tome je li u zadnjih nekoliko nestao bonton među ljudima kad su mobiteli u pitanju. 'Kao u svakom segmentu života, posvuda ima nepristojnih ljudi. Nema više tog starog bontona. Ponašanje se treba prilagoditi i prostoru u kojem se nalazimo.' Jedno pravilo kojeg bi se svi trebali držati je „Nemoj raditi drugome ono što ne želiš da se radi tebi“, rekla je.

Razgovarali smo i o jednoj konkretnoj situaciji u kozmetičkom salonu. Jedna je gospođa svih sat vremena tretmana, glasno razgovarala na mobitel s uključenim razglasom i ometala druge.

'Danas se i u tramvaju razgovara na sav glas na mobitel, zvone mobiteli i u kazalištu. U takvim situacijama, trebalo bi se izaći van i razgovarati na mobitel. Recimo, kad se ja nađem u takvoj situaciji ja lijepo zamolim da osoba izađe i razgovara na mobitel. Opomenem, učim! Ja mislim da bi svi saloni trebali staviti obavijest i ograničiti upotrebu mobitela u svom prostoru. Najvažnija stvar, kad je pristojno ponašanje i bonton u pitanju, jest – ne smetati drugome!'

Mobitel je postao dio života, govori nam stručnjakinja za bonton. 'Treba imati odgoja i s tim novim stvarima koje svakodnevno koristimo u životu. Vrlo je važno djecu naučiti lijepom ponašanju. Oni su ta nova generacija koja dolazi iza nas i moraju se znati lijepo ponašati. Djeci se često mobiteli daju u ruke... Primjerice, mislim da bi se trebalo i u školama zabraniti. Čim se uđe u školu, mobiteli bi se trebali isključiti', zaključuje Biserka Rajković Salata.

