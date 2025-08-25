Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
U životu svakog automobila dođe trenutak kada završi svoj put. No, ako želite vozilo koje će vas služiti desetljećima, odabir prave marke može napraviti ogromnu razliku. Nitko ne želi investirati u auto koji neće izdržati duge staze – zato su mehaničari otkrili koje marke najčešće prelaze i do 500.000 kilometara uz osnovno održavanje.
1. Toyota: Prema mehaničarima iz američke radionice Accurate Automotive, Toyota je i dalje neprikosnoveni kralj dugovječnosti. Iako su noviji modeli doživjeli određene promjene u komponentama, ključne vrijednosti – pouzdanost, kvalitetna izrada i inženjering – ostali su isti.
“Novije Toyote i dalje prelaze i do 640.000 kilometara ako ih redovito održavate”, objašnjava mehaničar. Ono što Toyotu izdvaja od konkurencije je filozofija – tvrtka istinski stoji iza svog proizvoda i brine o svojim kupcima.
2. Honda: Odmah uz Toyotu dolazi još jedan japanski klasik – Honda. Poznata je kao jedan od najisplativijih automobila za popravak i održavanje. Rezervni dijelovi lako se nabavljaju, često se prenose između različitih generacija i modela, a popravci traju kraće nego kod konkurencije.
“Čak i ozbiljniji kvarovi na Hondi popravljaju se brže i jeftinije nego na drugim markama”, kažu mehaničari. Dodaju da je prava rijetkost da se Honda ozbiljno pokvari, što je čini jednim od najsigurnijih izbora.
“Subarui su sjajni automobili, iznutra i izvana, a i vožnja je poseban užitak”, priznaje jedan mehaničar. No, upozorava da postoje i iznimke: “Nikako ne kupujte Subaru Tribecu – to je jedan od najproblematičnijih modela ikad proizvedenih”.
4. Lexus: Ako želite dugotrajnost uz dozu luksuza – Lexus je pravi izbor. Iako skuplji, opravdava svoju cijenu. Pouzdanost, vrhunski motori i prijenos, niski troškovi održavanja i luksuzna unutrašnjost čine ga jednim od najboljih luksuznih automobila na tržištu. “Lexus je zapravo Toyota u luksuznom izdanju – i vjerujem toj marki 100 posto”, kažu mehaničari.
5. Acura: Honda ima svoju luksuznu liniju – Acuru. Baš poput Lexusa, i Acura nudi dodatne funkcije, ali zadržava istu pouzdanost. Zanimljivo je da se u servisima često koriste potpuno identični dijelovi kao kod Honde. “Za one koji žele luksuz, ali i dugotrajnost – Acura je izvrstan izbor”, zaključuju stručnjaci.
Ako tražite automobil koji će bez problema prijeći pola milijuna kilometara, japanske marke poput Toyote, Honde, Subarua, Lexusa i Acure dominiraju popisom. Njihova kombinacija pouzdanosti, pristupačnog održavanja i dugotrajne konstrukcije čini ih nenadmašnima u očima mehaničara.