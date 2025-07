Stručnjaci napokon razriješili dilemu: Evo koliko dugo smijete ostaviti psa samog kod kuće

Ostavljanje psa samog kod kuće dio je suvremenog načina života, osobito za vlasnike koji rade ili imaju druge svakodnevne obveze izvan doma. Iako su psi društvene životinje koje najviše uživaju u prisutnosti svojih vlasnika, uz pravilnu pripremu i navikavanje mogu naučiti provoditi vrijeme sami bez stresa ili destruktivnog ponašanja. Neki psi su savršeno zadovoljni drijemanjem cijeli dan, dok drugi postaju uznemireni, pretjerano laju ili uzrokuju štetu po kući. Bez obzira idete li na posao, obavljate li obaveze ili samo izlazite na nekoliko sati, pomisao da vaš ljubimac čeka kod vrata ili, još gore, postaje tjeskoban ili destruktivan, može biti zabrinjavajuća.

Klinička bihevioristica za životinje Rosie Bescoby podijelila je vrijedne savjete za vlasnike koji su zabrinuti zbog ostavljanja svojih ljubimaca samih kod kuće, piše Daily Express. "Mnogi psi se teško nose s time da ostanu sami kod kuće i to može biti izazovan problem za prevladati. No, uz pravu podršku i alate, te uz malo vremena i strpljenja, moguće je naučiti pse da je u redu ostati sami kod kuće", objasnila je stručnjakinja. Čimbenici poput dobi, pasmine, temperamenta, zdravlja i onoga na što su navikli utječu na to koliko dugo pas može biti ostavljen sam.

Iako je svaki pas drugačiji, Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA) je preporučilo da se psi ne ostavljaju sami dulje od četiri sata u komadu. Neki psi pokazuju jasne znakove uznemirenosti, poput lajanja ili zavijanja, obavljanja nužde u zatvorenom prostoru unatoč dresuri ili destruktivnog ponašanja u blizini vrata i prozora. Međutim, nisu svi znakovi očiti. Bescoby je preporučila korištenje kamere za snimanje psa kada niste kod kuće, a vlasnici se često iznenade kada otkriju znakove stresa kod psa koje ranije nisu primijetili poput hodanja u krug, cviljenja ili suptilnog nemira.

Sprječavanje anksioznosti zbog odvajanja počinje rano, idealno od trenutka kada se pas pridruži vašem kućanstvu. RSPCA je savjetovala postupnu dresuru da bi se vašem psu pomoglo da poveže samoću s mirnim i pozitivnim iskustvima. Počnite tako što ćete poticati psa da ostane u krevetu dok ste vi u blizini. Nagradite ga što ostaje opušten, a zatim polako povećavajte udaljenost i vrijeme odsustva, izađite iz sobe na minutu ili dvije, a zatim se vratite i pohvalite ga ako ostane miran.

Postupno prijeđite na izlazak iz kuće na kratke intervale. Ako vaš pas počne pokazivati znakove nelagode poput odbijanja hrane ili uznemirenosti, napravite korak unatrag i pokušajte ponovno sporijim tempom. Mentalna stimulacija je ključna za sprječavanje dosade i tjeskobe kada ste vani.

RSPCA je preporučila ostavljanje sigurne igračke za žvakanje ili hranilice u obliku slagalice, punjenje i rotiranje posebnih igračaka koje se pojavljuju samo kada ste vani da bi bile dodatno uzbudljive. Da biste pomogli svom psu da se smiri, osigurajte da je prethodno imao dovoljno fizičke i mentalne aktivnosti tako što ćete ga prošetati oko 30 minuta prije odlaska, provjeriti je li imao priliku obaviti nuždu i nahraniti ga malim obrokom ako je to dio njegove rutine.