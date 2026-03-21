Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Jednostavno i ukusno

RECEPT DANA Čokoladna brownie torta: Sočan desert kojem nećete moći odoljeti

Čokoladna brownie torta
Shuttershock
VL
Autor
Stephany Domitrović
21.03.2026.
u 07:03

Brownie čokoladna torta savršen je izbor za sve koji obožavaju teže čokoladne deserte. Sočan brownie biskvit, bogata ganache krema i lagani sloj šlaga ili orašastih plodova čine raskošnu tortu koja izgleda impresivno, a njezina priprema je jednostavnija nego što mislite. Idealan je desert za trenutke kada se želite počastiti raskošnim desertom.

Čokoladna brownie torta slatka je bomba okusa koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Biskvit joj je sočne, mekane i fudgy teksture, a kremasti ganache savršeno se uklapa u cijelu priču. Na vrh možete dodati i šlag koji lijepo zaokružuje cijelu tortu i daje joj prozračnost, orašaste plodove ili druge dodatke po vašoj želji. Ova torta odličan je izbor na dječjim rođendanima i proslavama, a mogu ju napraviti i oni koji nemaju toliko iskustva u kuhinji. Savršena je za druženja s prijateljima ili kao slatki završetak obiteljskog ručka, a sa stola će nestati u sekundi.

Sastojci: 

  • 4 jaja 
  • 200 grama bijelog šećera
  • 140 grama brašna
  • 200 grama tamne čokolade
  • 200 g maslaca
  • dva vanilin šećera
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • prstohvat soli
  • 300 mL slatkog vrhnja
  • 300 grama tamne čokolade
  • 300 mL slatkog vrhnja (opcionalno za dekoraciju)

Priprema: Pećnicu zagrijati na 180 °C. Lagano na pari otopite 200 grama čokolade i maslac. Kada dobijete glatku smjesu maknuti ju s pare i ostaviti da se malo ohladi. Šećer, jaja i vaniliju miješajte dok se smjesa ne zapjeni. Nakon toga dodajte otopljenu čokoladu i maslac te ujedinite smjesu (bez miksera) dok ne postane jednobojna. Postepeno umiješajte brašno i prstohvat soli. Kalup za tortu prođite maslacom i pospite brašnom kako se biskvit ne bi zalijepio za kalup. Ulijte smjesu u kalup i pecite na otprilike 25 minuta. Biskvit treba ostati vlažan jer će se u protivnom osušiti i postati pretvrd. Nakon što ste napravili biskvit možete krenuti s pripremom ganache kreme. Slatko vrhnje zagrijati do vrenja, ali pazite da ne zakipi. U zdjelicu staviti čokoladu, preliti vrelim vrhnjem i miješati dok ne dobijete glatku i homogenu kremu. Ganache stavite u hladnjak da se krema lagano stisne. Kad se krema i biskvit ohlade možetebiskvit izbosti vilicom te preliti kremom. Po želji umutite šlag i premažite tortu. Ako želite da ljepše izgleda na vrh torte možete izribati čokoladu ili staviti orašaste plodove.

 
Ključne riječi
recept dana recept čokoladna torta čokoladna brownie torta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!