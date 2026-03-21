RECEPT DANA Čokoladna brownie torta: Sočan desert kojem nećete moći odoljeti

Čokoladna brownie torta slatka je bomba okusa koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Biskvit joj je sočne, mekane i fudgy teksture, a kremasti ganache savršeno se uklapa u cijelu priču. Na vrh možete dodati i šlag koji lijepo zaokružuje cijelu tortu i daje joj prozračnost, orašaste plodove ili druge dodatke po vašoj želji. Ova torta odličan je izbor na dječjim rođendanima i proslavama, a mogu ju napraviti i oni koji nemaju toliko iskustva u kuhinji. Savršena je za druženja s prijateljima ili kao slatki završetak obiteljskog ručka, a sa stola će nestati u sekundi.

Sastojci:

4 jaja

200 grama bijelog šećera

140 grama brašna

200 grama tamne čokolade

200 g maslaca

dva vanilin šećera

1 žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

300 mL slatkog vrhnja

300 grama tamne čokolade

300 mL slatkog vrhnja (opcionalno za dekoraciju)

Priprema: Pećnicu zagrijati na 180 °C. Lagano na pari otopite 200 grama čokolade i maslac. Kada dobijete glatku smjesu maknuti ju s pare i ostaviti da se malo ohladi. Šećer, jaja i vaniliju miješajte dok se smjesa ne zapjeni. Nakon toga dodajte otopljenu čokoladu i maslac te ujedinite smjesu (bez miksera) dok ne postane jednobojna. Postepeno umiješajte brašno i prstohvat soli. Kalup za tortu prođite maslacom i pospite brašnom kako se biskvit ne bi zalijepio za kalup. Ulijte smjesu u kalup i pecite na otprilike 25 minuta. Biskvit treba ostati vlažan jer će se u protivnom osušiti i postati pretvrd. Nakon što ste napravili biskvit možete krenuti s pripremom ganache kreme. Slatko vrhnje zagrijati do vrenja, ali pazite da ne zakipi. U zdjelicu staviti čokoladu, preliti vrelim vrhnjem i miješati dok ne dobijete glatku i homogenu kremu. Ganache stavite u hladnjak da se krema lagano stisne. Kad se krema i biskvit ohlade možetebiskvit izbosti vilicom te preliti kremom. Po želji umutite šlag i premažite tortu. Ako želite da ljepše izgleda na vrh torte možete izribati čokoladu ili staviti orašaste plodove.