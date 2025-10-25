Stravična simulacija ledi krv u žilama: Evo što se događa s ljudskim tijelom tijekom utapanja

Strah od utapanja jedna je od češćih fobija, posebno kod ljudi koji ne provode puno vremena u vodi ili su imali neugodno iskustvo u bazenu, moru ili rijeci. Ovaj strah može biti vrlo snažan i iracionalan, izazivajući tjeskobu već i pri samoj pomisli na vodu. Za mnoge ljude odlazak u "vodeni grob" jedan je od najgorih načina da se napusti ovaj svijet, a simulacija je dodatno potvrdila to uvjerenje. Zastrašujući sadržaj na internetu je podijelio kreator Zack D Films, poznat po tome što svojim jezivim simulacijama uspijeva prestraviti korisnike društvenih mreža.

Zack je na YouTubeu, gdje ima 24 milijuna pretplatnika, objavio kratki isječak u kojem je detaljno opisao kako je zapravo umrijeti dok ste uronjeni u vodu i dok vam se pluća pune tekućinom. Prema nekim tvrdnjama, žrtve utapanja navodno na kraju osjete određeni "mir" dok tonu ispod površine, piše LADbible. "Ako ostanete zarobljeni pod vodom, vaše će tijelo na kraju iskoristiti posljednje rezerve kisika u krvi. No, otprilike nakon minute, prsa se počnu stezati, a refleks udisanja prisiljava vas da udahnete. Voda naglo prodire u pluća i trenutačno vas guši. Tijelo se grči i pokušava dohvatiti površinu. No, unutar nekoliko sekundi, mozak počinje isključivati svoje funkcije. Zatim tijelo prestaje pružati otpor i osjećate mir dok gubite svijest", objasnio je Zack.

"Samo nekoliko minuta bez zraka dovoljno je da mozak pretrpi ozbiljna oštećenja, sve dok se na kraju ne utopite u dubinama, a vaše tijelo postane beživotno i lako poput pera u ponoru", dodao je. Prema riječima stručnjaka, potrebno je samo nekoliko sekundi da se utopite pod određenim uvjetima. Stručnjaci Američke akademije za oživljavanje i prvu pomoć objasnili su da ljudi obično izgube svijest u roku od jedne do tri minute nakon što su uronjeni, ali točno vrijeme toga ovisi o vašoj dobi, zdravlju i temperaturi vode.

Detaljno opisujući prosječno iskustvo žrtve utapanja, američka organizacija objasnila je da ljudsko tijelo počinje reagirati na teške okolnosti kada mozak osjeti nedostatak kisika, što je poznato i kao hipoksija. "Kada voda uđe u dišne ​​putove, tada tijelo instinktivno zadržava dah da bi spriječilo unos vode. Ova početna faza može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Kada razina kisika počne padati, tada tijelo panično reagira, što dovodi do naglog udisanja i ulaska vode u pluća. Voda ispunjava pluća, sprječavajući izmjenu kisika i smanjujući opskrbu krvi kisikom", objasnili su stručnjaci.

Bez kisika, moždane stanice, stanice jetre i drugi vitalni organi počinju otkazivati te je hipoksija glavni uzrok smrti u slučajevima utapanja. "Ako se nedostatak kisika nastavi, srce može prestati kucati, što dovodi do smrti osim ako se odmah ne primijene mjere prve pomoći za oživljavanje", dodali su stručnjaci. Što se tiče gubitka svijesti, Američka akademija za oživljavanje i prvu pomoć rekla je da se to obično događa nakon što je osoba, razumljivo, počela hiperventilirati.

"Mnoge žrtve su potpuno svjesne tijekom početnih faza. Instinktivni mehanizam zadržavanja daha može odgoditi udisanje vode, ali panika na kraju dovodi do oštećenja dišnih putova", objasnila je akademija. Zackova simulacija bila je dovoljna da mnoge korisnike društvenih mreža odvrati od plivanja predaleko.

"Ovo je zaista zastrašujuće za pomisliti. Čini da cijenite svaki udah", "Utapanje je moj najveći strah. Ovo mi je doslovno izazvalo jezu", "Nisam mogla disati dok sam gledala ovo", "S pozitivne strane, barem osjećate mir tijekom posljednjih trenutaka svijesti", "Baš mi je ovo trebalo odmah nakon buđenja – detaljno objašnjenje mog najvećeg straha. Hvala", samo su neki od komentara.