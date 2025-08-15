Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
UŽIVO Trump zapljeskao Putinu na pisti pa ga srdačno pozdravio. Povijesni susret mogao bi potrajati 6-7 sati
Cijeli svijet prati Putinov let: Upravo stiže na povijesni susret s Trumpom
Tajna Aljaske: "Najruskija" američka savezna država
Trump i Putin kroje novi svjetski poredak: Povijesni susret na Aljasci bez stare Europe
Poslušaj
Prijavi grešku
zanimljivo

Strastveni ili dosadni? Vaša osobnost otkriva kakvi ste u krevetu!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
15.08.2025.
u 20:10

Vaš seksualni život je u vašim rukama – sve što trebate učiniti je poduzeti prvi korak!

Jeste li se ikada zapitali kako vaša osobnost može oblikovati vaš intimni život? Nova istraživanja otkrivaju da je veza jača nego što mislimo! Ako ste ekstrovertirani i otvoreni za nova iskustva, šanse za strastveniji i ispunjeniji odnos značajno rastu, piše City Magazine. No, što ako ste više introvertirani? Istraživanje objavljeno u Sexual Medicine proučavalo je 50 žena s problemima spolne funkcije, analizirajući njihove osobine ličnosti poput ekstrovertiranosti, susretljivosti, emocionalne stabilnosti i otvorenosti prema novim iskustvima.

Ekstrovertirane i otvorene žene imale su bolji seksualni život – komunikativnost i spremnost na istraživanje pridonose povezanosti s partnerom. Introvertiranost i stres često su bili povezani s problemima u spavaćoj sobi, pogotovo ako su rezultirali nezdravim mehanizmima suočavanja, poput pretjerane konzumacije alkohola.

Također, otkriveno je da emocionalna stabilnost igra veliku ulogu – smireniji i opušteniji ljudi češće su sigurniji i zadovoljniji u intimnom životu. Dobra vijest je da promjena uvijek dolazi s voljom i trudom! Evo nekoliko jednostavnih koraka:

  • Otvoreno komunicirajte s partnerom – iskren razgovor ključ je bolje povezanosti.
  • Istražujte nova iskustva – bilo u spavaćoj sobi ili izvan nje, zajednički izazovi i avanture jačaju odnos.
  • Naučite upravljati stresom – tehnike poput meditacije, vježbi disanja ili redovite tjelesne aktivnosti mogu značajno poboljšati intimnost.

Ekstrovertirani ljudi često imaju prednost, no to ne znači da introvertirani ne mogu uživati u ispunjenom ljubavnom životu. Ključ je u samopouzdanju, otvorenosti za promjene i zdravoj komunikaciji. S pravim pristupom, svi mogu postići veće zadovoljstvo i dublju povezanost s partnerom. Vaš seksualni život je u vašim rukama – sve što trebate učiniti je poduzeti prvi korak!
Ključne riječi
introverti ekstroverti karakter osobnost intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još