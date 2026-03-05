Odvjetnica za razvode otkrila tajnu dugovječnog braka: 'Ljudi trebaju tu bliskost i fizičku povezanost'

Nedostatak intimnosti i povezanosti među partnerima glavni je razlog zbog kojega se većina brakova raspadne, ističe Ayesha Vardag. Mnogi parovi zanemare upravo onaj dio veze koji ih je na početku najviše povezivao. Prema njezinim riječima, seksualni život nije samo dodatak vezi, nego važan dio emocionalne povezanosti. „Brojne studije pokazale su da nedostatak seksa povećava rizik od razvoda. Ljudi trebaju tu bliskost i fizičku povezanost. Tijekom seksa oslobađaju se hormoni poput dopamina i oksitocina koji potiču osjećaj sreće i povezanosti", tvrdi odvjetnica.

Danski istraživači, utvrdili su da je čak 47% nedavno razvedenih osoba kao jedan od ključnih razloga za raspad braka navelo nedostatak ljubavi ili intimnosti. Nije u pitanju samo seks, već trud i želja za održavanjem odnosa. Mnogi parovi s vremenom jednostavno prestanu ulagati trud u odnos. Posebno upozorava na situacije u kojima partneri počnu uzimati jedno drugo zdravo za gotovo. U praksi često susreće parove koji tvrde da im je seksualni život potpuno nepostojan. Međutim, ponekad se situacija promijeni kada partneri svjesno odluče ponovno raditi na bliskosti i fizičkom odnosu.

„Preljub gotovo nikada nije stvarni razlog raspada braka, on je simptom problema“, objašnjava. Najčešći uzrok koji vidi u svojoj praksi jest postupni gubitak emocionalne povezanosti između partnera. Mnogi brakovi, tvrdi ona, prolaze kroz sličan obrazac: par se upozna, zaljubi i provodi puno vremena zajedno. Nakon dolaska djece i gomilanja obveza, partneri sve manje vremena posvećuju jedno drugome, prenosi The Sun.

Ipak, stručnjaci za odnose upozoravaju da pitanje intimnosti nije samo stvar učestalosti seksualnih odnosa. Američka psihologinja Esther Perel, jedna od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za partnerske odnose, ističe da je važnije kako se partneri osjećaju u vezi nego koliko često održavaju fizičke odnose. Seks nije samo fizički čin, on je odraz emocionalne dinamike u vezi. Kada postoji bliskost, povjerenje i znatiželja prema partneru, kvaliteta seksualnog život obično dolazi prirodno.

Slično mišljenje ima i američki psiholog John Gottman. Njegova dugogodišnja istraživanja pokazala su da u stabilnim i dugovječnim brakovima partneri razvijaju naviku redovnog pokazivanja pažnje, poštovanja i interes za svakodnevni život partnera. Male svakodnevne geste kao razgovor, humor, dodir ili zajedničko vrijeme, puno su važnije za dugoročnu stabilnost braka nego grandiozne romantične geste.

Stručnjaci se slažu da najveći izazov za mnoge parove dolazi nakon osnivanja obitelji. Posao, djeca i kućanske obaveze lako postanu prioriteti, dok odnos između partnera padne u drugi plan. Vardag upozorava da se tada često razvija začarani krug: jedan partner osjeća se zanemareno, drugi preopterećeno, komunikacija slabi, a intimnost nestaje. Psiholozi stoga savjetuju da par svjesno odabere i planira vrijeme za sebe. Bilo da je riječ o zajedničkom izlasku, razgovoru ili jednostavno večeri bez distrakcija. Važnost samopouzdanja i brige o sebi također je aspekt koji mnogi supružnici zanemaruju, tvrdi Vardag. Ključ je u tome da se partneri osjećaju dobro u vlastitoj koži i da nastave njegovati privlačnost i interes jedno za drugo.

Brakovi se rijetko raspadaju iznenada. Odnosi s vremenom zahlade, partneri se udalje i prestanu ulagati vrijeme i pažnju pa nakon nekog vremena jednostavno dođe do zasićenja. Otvorena komunikacija, međusobno poštovanje, emocionalna i fizička bliskost te spremnost da se odnos održava i popravi ističu se kao najbitniji aspekti kvalitetnog braka. Upravo zato mnogi terapeuti za odnose naglašavaju da je njegovanje bliskosti, u svim oblicima, jedan od najvažnijih temelja dugotrajnog partnerstva.