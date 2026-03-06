Donosimo dašak Bliskog istoka, a posjetitelje tretiramo kao goste u vlastitom domu

Nedavno je u Zagrebu, u ulici Zelenska 5, obitelj Hadad otvorila drugi fast food restoran Kabobgy – prvi je prije godinu dana otvoren u Šubićevoj ulici, blizu Kvaternova trga. Oba lokala zasad funkcioniraju kao fast food nudeći brz, ali autentičan uvid u libanonsku i sirijsku kuhinju. Uskoro se nadaju otvoriti veliki, pravi restoran u Sigetu, s punom uslugom, ambijentom i cjelokupnim doživljajem Bliskog istoka. Restorane vode braća Fares i Badi. Kabobgy donosi u Zagreb vrhunske okuse Bliskog istoka. Mirisi začina, hrskavi kruhovi i sočni kebabi prizivaju atmosferu arapskih bazara. Restoran pomno kombinira tradiciju i modernu interpretaciju jela: od sočnih kebaba i aromatičnih ražnjića, preko hrskavih falafela, do svježih salata poput tabouleha i humusa, svaki je zalogaj pripremljen s ljubavlju i prema izvornim receptima. “Ambijent fast food lokala jednostavniji je i funkcionalan, ali mirisi, začini i brižno pripremljena jela i dalje pružaju autentičan doživljaj”, kaže Badi Hadad ističući kako će budući restoran u Sigetu biti posve drukčiji – elegantan interijer, tradicionalni dekor i glazba, uz punu uslugu i dodatni izbor pića, uključujući arapski čaj, kavu i domaće sirupe, što će omogućiti potpuno uranjanje u kulturu Bliskog istoka.

25.2.2026., Zagreb - Restoran Kabobgy, u Zelinskoj ulici. Vlasnici Badi i Fares Hadad. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Filozofija naše obitelji temelji se na poštovanju kulinarske tradicije i gostoprimstvu. Svakog se posjetitelja, iako je riječ o fast foodu, tretira kao gosta u vlastitom domu. To se vidi u detaljima, od pomno pripremljenih tanjura do kvalitete začina i svježine sastojaka – dodaje Badi napominjući kako je Kabobgy više od fast food lokala, to je mali kutak Bliskog istoka u srcu Zagreba. A tako će biti i u budućem restoranu u Sigetu. – Bilo da dolazite brzo po obrok ili planirate cjelovito gastronomsko iskustvo u Sigetu, želimo Zagrepčanima i turistima pružiti autentičnost libanonske i sirijske kuhinje. Kabobgy nije običan restoran, on je odraz stoljetne obiteljske tradicije i ljubavi prema hrani. “Kabobgy” znači majstor roštilja, a naši su preci bili poznati po jelima koja okupljaju ljude i stvaraju nezaboravne trenutke. Naša priča započela je prije više od stotinu godina u drevnom gradu Qatni, gdje je pradjed otvorio restoran i slastičarnicu. S vremenom su naši roditelji i stričevi emigrirali u Kanadu i nastavili obiteljski posao, vjerni tradiciji. Moj brat Fares i ja, treća generacija, odlučili smo ovu priču nastaviti u Hrvatskoj te stvoriti mjesto na kojem se spajaju okusi, tradicija i zajedništvo. Kabobgy je mjesto gdje se povijest susreće sa sadašnjošću, okusi pretvaraju u iskustva, a gosti postaju dio naše priče – kazao je Badi Hadad.

– Godine 2005. stigao sam u Hrvatsku studirati naftno rudarstvo, ali ispod profesionalnog puta ležala je strast prema obiteljskoj kulinarskoj tradiciji. U Hrvatskoj smo željeli stvoriti mjesto na kojem bi ljudi osjetili duh naše obitelji kroz okuse Bliskog istoka. Kabobgy nudi kebabe, falafel, humus i priloge pripremljene prema receptima koji se prenose generacijama, a svaki zalogaj nosi nasljeđe i ljubav prema kulinarstvu – govori Badi Hadad te ističe kako su, da bi zaokružili svoju kulinarsku priču, otvorili tvornicu delikatesa pod nazivom Qatna.

– Ime nije slučajno odabrano, to je drevni naziv našega rodnog mjesta, podsjetnik na korijene i pradjedovu slastičarnicu. Qatna proizvodi tradicionalne bliskoistočne slastice koje su spoj povijesti i suvremenog pristupa. Naš asortiman uključuje baklave koje se tope u ustima, aromatičnu halvu, autentične kolačiće i druge delicije pripremljene prema najvišim standardima. Svaki proizvod izrađen je s posebnom pažnjom i strašću prema detaljima. Osim što izvozimo proizvode u Austriju i Mađarsku naše delikatese dostupne su na hrvatskom tržištu putem web-shopa i u našem restoranu – kazao je Badi Hadad te se prisjetio početka obiteljskog posla.

– Naša priča započela je 2009. godine u Windsoru, Kanadi, s vizijom da našim gostima pružimo jedinstvene recepte i vrhunske sastojke koji će ih očarati. S ponosom možemo reći da smo od tada zadržali isti vrhunsku kvalitetu i autentični okus koji su nas izdvojili od drugih. Kabobgy nije samo restoran, to je mjesto na kojem se susreću strast prema kuhanju i ljubav prema autentičnoj bliskoistočnoj kuhinji. Kabobgy je obiteljski posao, a dio naše obitelji živi u Hrvatskoj. Upravo smo zato odlučili proširiti naše poslovanje i otvoriti restoran u Hrvatskoj. Naš je cilj Hrvatima približiti okuse Bliskog istoka koristeći najbolje sastojke i pripremajući svako jelo s ljubavlju i pažnjom.

Hrvatska je bila prirodan izbor za proširenje jer smo željeli podijeliti naše gastronomsko nasljeđe sa što više ljudi, uključujući našu širu obitelj koja ovdje živi. Naša je misija pružiti jedinstveno kulinarsko iskustvo koje će zadovoljiti i najzahtjevnije gurmane. Vjerujemo da je svako jelo prilika za stvaranje uspomena, stoga se trudimo osigurati da svaki obrok bude poseban. Naša predanost kvaliteti i autentičnosti ne odražava se samo u hrani koju poslužujemo već i u atmosferi koju stvaramo. Naši su restorani dizajnirani

tako da pružaju toplo i ugodno okruženje u kojem se gosti mogu opustiti i uživati u svakom zalogaju – kazao je Badi Hadad, a njegov brat Fares napominje kako se njihova kuhinja temelji na tradicionalnim receptima koji su se prenosili s generacije na generaciju.

– Svako jelo koje poslužujemo pažljivo je pripremljeno od najkvalitetnijih namirnica te osigurava autentičan okus i vrhunsku kvalitetu. Naši kuhari s ponosom njeguju bogatu tradiciju Bliskog istoka donoseći gostu pravo kulinarsko iskustvo. Svaki recept koji koristimo

ima svoju priču, a svaki sastojak odabran je s posebnom pažnjom kako bismo osigurali najbolji mogući okus. Naše je meso uvijek svježe i pomno birano kako bi osiguralo vrhunsku kvalitetu. Koristimo specijalne začine i marinade koje čine naša jela jedinstvenima. Naš meni uključuje raznovrsna jela poput kebaba, falafela, hummusa i mnogih drugih specijaliteta koji su postali omiljeni među našim gostima. Svako je jelo pripremljeno s ljubavlju i brigom prema detaljima osiguravajući da svaki zalogaj bude pravi užitak. Posebnu pažnju posvećujemo i vegetarijanskim i veganskim jelima.

Naša ponuda uključuje raznovrsne opcije koje će zadovoljiti sve ljubitelje biljne prehrane. Hummus, baba ghanoush, tabbouleh i falafel samo su neki od specijaliteta koje pripremamo s velikom pomnjom i ljubavlju. Naša hrana nije samo ukusna već i zdrava, jer koristimo samo najkvalitetnije i najsvježije sastojke. U Kabobgyju vjerujemo da je tajna odlične hrane u pažnji prema detaljima i ljubavi prema kuhanju. Svako je jelo koje pripremamo rezultat posvećenosti i strasti prema kulinarstvu. Naši kuhari koriste samo najkvalitetnije sastojke i pažljivo slijede provjerene recepte kako bi osigurali da svaki zalogaj bude pravi užitak. Naši kuhari su majstori svog zanata i svaki dan s velikom pažnjom pripremaju jela koja će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Iako smo već ostvarili puno, naša priča tek počinje. Tražimo nove lokacije kako bismo približili okuse Bliskog istoka još većem broju ljudi u Hrvatskoj. Naš je cilj Kabobgy i Qatnu učiniti sinonimima za autentičnost i vrhunsku kvalitetu, ne samo na domaćem već i na međunarodnom tržištu. No, ono što nas najviše pokreće jest činjenica da gostima donosimo radost. Kabobgy i QATNA nisu samo poslovni pothvati; to su priče o obitelji, ljubavi i strasti prema hrani. Dok gledamo prema budućnosti, ostajemo vjerni svojim korijenima i vjerujemo da su tradicija i inovacija dvije strane iste medalje. Hrana ima moć povezivanja, a mi želimo našim okusima spojiti ljude, kulture i priče, baš kao što su to činili naši preci prije više od stotinu godina – zaključio je Fares Hadad.