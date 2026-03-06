Venera ulazi u Ovna i pokreće lavinu kaosa: Ljubavni odnosi pucaju, a retrogradni Merkur donosi pakao u komunikaciji!
Petak donosi dramatičan zaokret na astrološkom nebu koji će prodrmati temelje naših odnosa i financija. Prijelaz Venere, planeta ljubavi, u vatrenog i impulzivnog Ovna označava kraj perioda sanjarenja i početak ere hrabrih poteza, izravne akcije i nezaustavljive strasti koja bi mnoge mogla zateći nespremnima.
Ovan: Ulaskom Venere u vaš znak postajete magnetski privlačni i puni samopouzdanja. Ipak, nemojte dopustiti da vas ta energija ponese u natjecanje s kolegama, jer timski rad danas donosi brže i bolje rezultate. Retrogradni Merkur može usporiti dogovore, stoga se fokusirajte na preciznost i usavršavanje postojećih zadataka. U ljubavi, vaša strast je na vrhuncu, ali Mjesec u Vagi traži da pokažete empatiju i razumijevanje za partnera. Danas morate naučiti kako ići uz struju da biste uspjeli.
Bik: Vaš vladajući planet, Venera, ulazi u vaše dvanaesto polje tajni, što donosi potrebu za povlačenjem i introspekcijom. Izbjegavajte impulzivne kupnje, posebno skupljih stvari. Prije bilo kakve značajnije investicije usporedite sve opcije, jer vam to može donijeti dugoročne uštede. Kreativna produktivnost je naglašena, a vaša disciplina i umjetnička crta dolaze do izražaja. U ljubavi su mogući tajni osjećaji ili potreba da se emotivno oporavite u tišini, daleko od svih.
Blizanci: Prije nego što dođe do ozbiljnih nesporazuma, morate razjasniti sve nejasne pretpostavke, kako na poslu tako i kod kuće. Izravna i iskrena komunikacija ključ je za zdrave odnose. Društveni život postaje iznimno dinamičan, a večernji sati donose priliku za romantiku i kreativnost. Financijski, budite oprezni i izbjegavajte spekulativne poteze dok je vaš vladar Merkur retrogradan. Nježna tjelovježba i mentalni odmor donijet će vam potrebno olakšanje.
Rak: Vaš glavni zadatak danas je obraniti svoju dragocjenu emocionalnu energiju od nepotrebne drame. Ne miješajte se u sukobe koji vas se izravno ne tiču i klonite se širenja glasina. Fokusiranjem na vlastiti mir osjećat ćete se mirnije i sretnije. Poslovno, dan je povoljan za kratkoročne projekte i produktivne razgovore. Kasnije navečer, Mjesec u Vagi pojačava obiteljsku harmoniju i udobnost doma, što je u skladu s vašom potrebom za sigurnošću.
Lav: Umjesto da se natječete s drugima, shvatite da zajedničkim snagama možete postići puno više i brže. Vaša sposobnost da podržite kolege pokazat će vaše istinske liderske kvalitete. Dan je usmjeren na financijsku reorganizaciju i preispitivanje vlastite vrijednosti. Jutro iskoristite za planiranje budžeta, a večer za druženje i suradnju. U ljubavi, samopouzdanje vas čini privlačnima, ali ne zaboravite aktivno slušati drugu stranu. Strpljenje s ljudima donosi neočekivano priznanje.
Djevica: Danas je važnije završiti posao na vrijeme nego težiti savršenstvu u svakom detalju. Pokušaj da sve bude savršeno mogao bi vas dovesti do probijanja važnih rokova. Postavite razumne ciljeve i budite efikasni. Očekujte prilike za usavršavanje sustava ili ispravljanje previda. U ljubavi, zamijenite kritiku suosjećanjem, a večernji sati, kada Mjesec uđe u Vagu, donose olakšanje u financijskim pitanjima. Samodisciplina vam otvara put prema emocionalnoj slobodi.
Vaga: Nemojte samo aludirati na svoju potrebu za pravednošću, već je zatražite izravno. Ljudi ne mogu čitati vaše misli, stoga budite jasni u svojim zahtjevima. Današnji dan označava obnovu vašeg osobnog ritma. Jutro je idealno za mirno završavanje poslova, dok večer, ulaskom Mjeseca u vaš znak, donosi šarm, povezanost i kreativnu iskru. Timski rad se isplati više od solo napora. U ljubavi se harmonija vraća autentičnom komunikacijom.
Škorpion: Čuvanje planova i ideja u tajnosti jača vašu poziciju, kako privatno tako i poslovno. Ne morate svima otkrivati svoje namjere; pažljivo promatrajte prije nego što povučete značajan potez. Dan započinje s fokusom na suradnju, a završava potrebom za samoćom i dubokim iscjeljenjem. U ljubavi je potrebna nježna komunikacija kako bi se izbjegli nesporazumi. Odmor je apsolutni imperativ. Zaštitite svoju mentalnu energiju i oslobodite se nepotrebnih tereta.
Strijelac: Mala promjena u vašoj dnevnoj ruti ili vremenu putovanja učinit će vaš užurbani dan znatno lakšim. Fleksibilnost je ključna. Krenete li samo pet minuta ranije, mogli biste izbjeći velike gužve. Poslovni uspjeh cvjeta kada spojite kreativnost s disciplinom, a večer je idealna za umrežavanje i ponovno povezivanje sa saveznicima. U ljubavi, iskrenost čisti stare emocionalne rane. Proširujte svoje horizonte, ali promišljeno, ne nepromišljeno.
Jarac: Bez obzira na sve smetnje koje vam se nađu na putu, ostanite predani svojoj ustaljenoj rutini. Vaša disciplina bit će vaša najveća snaga u okruženju koje se može činiti kaotičnim. Jutarnja introspekcija ustupa mjesto večernjem ambicioznom zamahu. Diplomacija postaje vaše najjače oružje na poslu, dok u ljubavi morate pronaći ravnotežu između poslovnih obaveza i emocionalne topline. Pažljivo pratite troškove pod utjecajem retrogradnog Merkura.
Vodenjak: Danas je dan za testiranje nekonvencionalnog rješenja za problem koji se ponavlja. Kreativan i nov pristup mogao bi dovesti do inovativnog rješenja koje tradicionalne metode ne vide. Jutarnja introspekcija može otkriti emocionalne blokade; oslobodite ih kako biste dočekali jasnoću do večeri. Otvaraju se novi poslovni putevi kroz neočekivane kontakte. U ljubavi, slušajte jednako koliko i vodite. Uravnotežite svoju neovisnost s duhovnom utemeljenošću.
Ribe: Kratka šetnja ili nekoliko trenutaka tišine pomoći će vam da brzo povratite mentalnu jasnoću. Vrijeme za sebe vam je prijeko potrebno kako biste sabrali misli. Poslovno, dvaput provjerite svaki dokument prije potpisivanja. U ljubavi produbite intimnost nježnom iskrenošću. Večernji sati pozivaju na duboku introspekciju i duhovno oslobađanje, pomažući vam da preradite stare strahove. Odmor i meditacija ključni su za vaše zdravlje.