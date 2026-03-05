Seksualnost u starosti: Istraživanje otkrilo jenjava li stvarno strast s godinama

Možda mislite da seksualnost s godinama slabi, no nova studija pokazuje da i slobodni stariji ljudi žele biti zahvaćeni vrtlogom strasti. Znanstvenici su otkrili da romansa i seksualna intimnost ne opadaju s godinama te da je pronalaženje "fizičke povezanosti" i dalje iznimno važno za starije osobe koje pokušavaju pronaći partnera. Istraživanje, koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta New Hampshire, izravno osporava uobičajene pretpostavke o starenju i intimnosti, nudeći svježu perspektivu na ljubavni život u trećoj dobi.

Istraživači su proveli detaljne intervjue sa sto samaca, muškaraca i žena u dobi od 60 do 83 godine, koji su bili aktivni korisnici internetskih platformi za upoznavanje. Nevjerojatnih 97 posto ispitanika naglasilo je važnost seksa u romantičnoj vezi, pri čemu je 72 posto inzistiralo da ne bi nastavili vezu u kojoj nedostaje seksualne aktivnosti. Autorica studije Lauren Harris pojasnila je kako su mnogi sudionici izrazili stav da se veza bez seksa više doima kao prijateljstvo, a ne kao romantični odnos.

Sudionici su jasno istaknuli da traže romansu i fizičku povezanost, smatrajući seksualnu intimnost ključnim dijelom ispunjavajuće veze. Harris je dodala kako ovi nalazi "preoblikuju očekivanja o starenju i pokazuju da seksualnost ostaje važan dio života tijekom cijelog životnog vijeka". Kako su istraživači naveli, starije osobe također se žele prepustiti strastima, što je slikovito prikazano i u nekim popularnim filmovima, poput onog "It's Complicated" iz 2009. godine, gdje se dvoje likova u ranim šezdesetima ponovno spajaju nakon nekoliko godina razvoda.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Sex Research, također razbija mit da fizičke promjene povezane sa starenjem, poput gubitka libida ili erektilne disfunkcije, nužno ometaju intimnost. Sudionici su rekli da su otvoreni za prilagodbu svojih seksualnih praksi kako bi održali povezanost, bilo kroz medicinsku podršku poput Viagre, redefiniranje intimnosti ili prilagođavanje očekivanja u pogledu učestalosti ili intenziteta seksa. Tim je zaključio kako su i muškarci i žene prepoznali utjecaj starenja na seksualnu funkciju, ali te promjene nisu doživjeli kao nepremostive prepreke.

Neki su sudionici istaknuli da su i dalje sposobni za ugodno seksualno iskustvo, čak i ako su se njihove sposobnosti smanjile. Jeff, star 61 godinu, našalio se na svoj račun usporedivši se sa slavnim košarkašem. "Kad je Michael Jordan igrao za Bullse, mogao je trčati gore-dolje po terenu i odigrati 82 utakmice. Ali kad je prešao u Wizardse, bio je stariji i više nije mogao trčati na isti način. Mogu vam pružiti nekoliko sjajnih trenutaka, ali ne mogu odigrati cijelu utakmicu. Nisam više Michael Jordan iz Bullsa, ja sam Michael Jordan iz Wizardsa. Mogu vam dati sjajan trenutak, ali ne i sjajnu utakmicu", slikovito je opisao.

Tajne strastvenog seksa nakon 50-e: Kako starenje može unaprijediti vaš intimni život?

Istraživači su također naglasili da, u usporedbi s prethodnim generacijama, ljudi danas žive duže nego ikad prije, što mijenja dinamiku veza u kasnijoj životnoj dobi. "Danas jednostavno imamo više slobodnih starijih osoba nego ikada prije", rekla je dr. Harris. "Povijesno gledano, netko tko bi ostao udovac ili se razveo u kasnijem životu bio bi samac pet ili deset godina. Danas bi mogli biti samci i 30 godina, a to mijenja način na koji razmišljamo o vezama i partnerstvu." Među izazovima s kojima se starije osobe suočavaju prilikom upoznavanja ističe se ograničen pristup partnerima, posebno za žene, koje statistički nadmašuju broj slobodnih muškaraca u starijim dobnim skupinama.

Na kraju, znanstvenici su zaključili kako slika udovice koja je izgubila interes za intimnost ili aseksualnog djeda jednostavno ne predstavlja sve starije osobe. Njihovi nalazi osporavaju ageističke stereotipe i naglašavaju potrebu za normalizacijom seksualne želje u kasnijem životu, potvrđujući da su romantične i seksualne veze poželjne tijekom cijelog životnog vijeka. Njihovo istraživanje ima važne implikacije i za zdravstvene djelatnike, s obzirom na to da su stope spolno prenosivih bolesti nedavno porasle među starijim osobama, skupinom koja često izbjegava razgovore o seksualnom zdravlju. Zbog toga predlažu da liječnici uključe razgovore o seksualnom zdravlju u rutinske preglede i prođu obuku usmjerenu na seksualnost u kasnijoj životnoj dobi.

Pet faza ljubavne veze i kako utječu na tijelo

Psiholozi sugeriraju da postoji pet faza ljubavi: leptirići, izgradnja, asimilacija, iskrenost i stabilnost, a svaka od njih ima drugačiji utjecaj na našu psihu i zdravlje. Prva faza, poznata kao "leptirići", obilježena je intenzivnom zaljubljenošću i seksualnom privlačnošću, a simptomi koje su parovi primijetili uključuju gubitak težine i manjak produktivnosti. Biološki, u ovoj ranoj fazi i muškarci i žene proizvode više spolnih hormona, testosterona i estrogena, što rezultira povećanim libidom. Druga faza, "izgradnja", nastupa kada početna privlačnost ustupi mjesto dubljem upoznavanju. Tijelo oslobađa neurokemikalije monoamine, koje ubrzavaju rad srca i izazivaju osjećaj intenzivnog zadovoljstva, stvarajući osjećaj "sretne tjeskobe" gdje osoba ne može misliti ni na što drugo osim na svoju vezu.

Nakon toga slijedi treća faza, "asimilacija", u kojoj se par suočava s pitanjem je li sama veza "prava" za njih, što može dovesti do povećane razine stresa. Ova faza usko je povezana s četvrtom fazom, "iskrenost", gdje se partneri potpuno otvaraju i pokazuju svoje "pravo ja". To može izazvati osjećaj sumnje i ranjivosti. Konačno, ako par uspije prebroditi emocionalni vrtuljak prve četiri faze, ulazi u petu i posljednju fazu, "stabilnost", koja donosi povećanu razinu povjerenja i intimnosti. Biološki, hormon vazopresin, koji se oslobađa tijekom orgazma, jača osjećaj povezanosti, dok oksitocin, poznat i kao "hormon ljubavi", produbljuje osjećaj privrženosti. U ovoj fazi parovi postižu stvarnu razinu zadovoljstva, osjećaj pripadnosti i sigurnosti da se mogu osloniti jedno na drugo.