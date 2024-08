Što je zapravo 'utješna hrana'? Evo zašto žudimo za određenim obrocima kada smo pod stresom ili tužni

Tijekom napadaja bluda ili nakon dugog, stresnog dana, mnogi od nas okreću se smočnici, hladnjaku ili brzoj hrani u potrazi za ukusnim, zanimljivim obrokom koji, čini se, pomaže ublažiti tjeskobu i umiriti bolove. Hrana za kojom često žudimo u ovim vremenima je ugodna hrana, koja je obično bogata ugljikohidratima i šećerom koji podižu raspoloženje, ovisno o vašim preferencijama.

Ove namirnice pokreću centre za zadovoljstvo u mozgu i sustav nagrađivanja, što vam kratkoročno poboljšava raspoloženje. “Istraživanja su mješovita, ali izgleda da ugodna hrana – osobito visoko prerađena hrana – može poboljšati raspoloženje sat ili dva nakon konzumiranja. To može biti posljedica otpuštanja dopamina i drugih hormona za dobro raspoloženje u našem mozgu", kaže registrirana dijetetičarka Kate Ingram.

Izraz "hrana za utjehu" prvi put se pojavio u članku iz 1966. u novinama Palm Beach Post, ali ljudi su vjerojatno jeli čokoladu nakon slomljenog srca mnogo prije. Riječ je dodana u Oxford English Dictionary 1997. Bez obzira na to kako je definirana, zadovoljstvo koje osjećate dok uživate u svojoj omiljenoj hrani je neprocjenjivo.

Što još čini nešto ugodnom hranom? Jedan od razloga zbog kojih se okrećemo ovoj hrani jesu asocijacije koje imamo s njima, kaže dr. Uma Naidoo, voditeljica psihijatrije za prehranu i način života u Općoj bolnici Mass i autorica knjige Calm Your Mind With Food. "Sjećanja igraju veliku ulogu u razmišljanju o hrani. Za razliku od drugih vrsta, ljudi mogu donositi izbore i odluke u vezi s hranom koju jedu, a čineći to, to prirodno utječe na naš psihološki sastav", tvrdi ona.

Za Naidoo, njezina omiljena ugodna hrana je "recept za zlatni čaj moje voljene pokojne bake koji me naučila pripremati, uvijek mi daje onaj topli osjećaj poput zagrljaja", kaže. "Za nekoga drugoga to može biti ukusna aroma vruće čokolade kada su praznici ili kada padne prvi snijeg."

Kako konzumacija ugodne hrane utječe na vaše zdravlje? Osim početnog poboljšanja raspoloženja koje bismo mogli osjetiti, većina utješne hrane nije dobra za nas, kaže Naidoo. "Iako se kratkoročni učinci mogu činiti pozitivnima, dugoročni fizički i mentalni učinci rijetko su pozitivni - osim ako vaša utješna hrana nije brokula."

Naidoo kaže da ovo ide dalje od pukog "visokog šećera" i kasnijeg pada. "Hrana s visokim udjelom jednostavnih ugljikohidrata poput tjestenine, krafni, peciva, kruha i slatkiša povećava razinu inzulina i dopušta više triptofana - prirodne aminokiseline građevne jedinice za serotonin - da uđe u mozak, gdje se pretvara u serotonin. Mnogi ljudi serotonin nazivaju 'hormonom sreće'. U početku postoji 'umirujući' učinak serotonina, koji se može osjetiti unutar 30 minuta ili manje nakon jela ove hrane. Ali taj porast sreće ima svoju cijenu. Kratkoročno vas mogu učiniti sretnima, a vi se pitate zašto bi to bilo loše. Nažalost, uzrokujući i skok šećera u krvi, te su razine tijekom vremena povezane s atrofijom mozga i demencijom - drugim riječima, izravnim utjecajem na moždane stanice. To bi mogao biti jedan od razloga zašto jednostavni ugljikohidrati stvaraju takvu ovisnost", objašnjava Naidoo.

Ingram se slaže s tim. “Budući da je hrana za utjehu često hrana s visokim udjelom masnoća, šećerom i malo hranjivih tvari, moramo razmišljati o dugoročnim posljedicama ove vrste ugode. Iako je sasvim u redu s vremena na vrijeme jesti ovu hranu, stalni unos povezan je s dugoročnim zdravstvenim rizicima poput bolesti srca, dijabetesa i pretilosti", objašnjava. Što se tiče načina na koji ugodna hrana utječe na vaš mozak i mentalno blagostanje, Naidoo kaže da to zapravo ovisi o tome za kojom hranom žudite i koliko je često jedete. "Budimo iskreni, većina ljudi ovdje ne bira cvjetaču kao hranu za utjehu", kaže ona.

U redu je prepustiti se kad se osjećate potišteno: Ipak, ne morate se odreći svoje omiljene hrane za utjehu ili se osjećati loše jer je povremeno jedete. “Radije ne stvaram čvrsta i brza pravila jer nisu održiva za poboljšanje mentalnog blagostanja. Posramljivati ljude zbog izbora hrane ne podržava njihovo cjelokupno mentalno zdravlje i čini da se osjećaju još gore", napominje Naidoo. Kaže da, iako je bolje izbjegavati redovito jesti visoko prerađenu hranu, potpuno uskraćivanje toga također može naškoditi. "Pokušavam podsjetiti svoje klijente na ispravljanje kursa prilikom sljedećeg obroka upozoriti ih da ne jedu prečesto brzu hranu. Drugim riječima, ako uživate u kriški torte na svoj rođendan, bilo bi mi draže da to pojedete i sljedeći dan se vratite na svoju zdraviju prehranu nego da si uskratite - onda žudite za njom i sljedeći put pojedete cijelu tortu. Viđala sam takve događaje", dodaje.

