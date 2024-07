Solite li hranu prije nego što ju probate? Evo zašto to nije uvijek najpametnije

Kada automatski dodajete sol hrani koju je netko drugi pripremio za vas, bilo da je to vaša mama ili kuhar u restoranu, više se ne radi samo o začinima – to je za mnoge društveni promašaj. Ako ste gost i solite jelo pred svojim domaćinom, "to šalje signal kuharu da pretpostavljate da je njihova vještina i prosudba loša", rekao je Nick Leighton, stručnjak za bonton i suvoditelj tjednog podcasta o bontonu. , “Jesu li te odgojili vukovi?”

“Ljubazni domaćin nikada ne bi rekao ništa o tome kako mu solite hranu, ali će to gotovo sigurno primijetiti i uzeti u obzir”, rekao je. Uvrijeđeni kuhar može taj postupak protumačiti kao da ne vjerujete njihovim vještinama u kuhinji, a neki čak mogu pomisliti da to govori nešto i o njegovom karakteru.

U poslovnoj legendi staroj desetljećima, direktor dovodi svog posljednjeg kandidata za posao na večeru. Ako kandidat za posao posoli jelo prije nego što ga kuša, pada na skrivenom testu i gubi na poslu. Priča - koja se često naziva testom Henryja Forda ili Thomasa Edisona, budući da neki vjeruju da su to ovi slavni izumitelji možda radili kandidatima za posao - je upozoravajuća priča. Pouka ove lekcije: Soljenje hrane prije kušanja jela znači da ste uskogrudni i da stvarate pretpostavke prije nego nešto poduzmete ili napravite. Ali trebamo li biti tako oštri?

Zašto se soljenje može razlikovati ovisno o kulturi? Soljenje, općenito - bilo prije ili nakon što ste kušali hranu - može biti škakljiva tema koja zadire u kulturološke osjetljivosti. Sara Jane Ho, stručnjakinja za bonton i autorica nove knjige “Mind Your Manners”, navela je ključni film iz 1993. “The Joy Luck Club” kao primjer zašto ovo pitanje o bontonu može ovisiti o vašem kulturnom kontekstu. Poslužiti nekome obrok je čin brige. "U kineskoj kulturi svoju ljubav pokazujete kroz kuhanje, baš kao i u mnogim drugim kulturama", rekla je Ho. “Ako vam žena ne skuha juhu, gotovo je kao da vas ne voli."

U kineskoj kulturi, "mnogo komunikacije odvija se kroz kontekst i čitanje između redaka", objasnila je, dok u američkim kulturama, "misliš 100% onoga što kažeš." Dakle, ako želite igrati na sigurno, samo izbjegavajte soliti jelo pred osobom koja vam je pripremila hranu, savjetovala je Ho. Kuhari su umjetnici i ne želite da se čini da vrijeđate njihov zanat. Sama Ho je rekla da nikada ne bi tražila sol ako bi večerala vani, pogotovo u restoranu s Michelinovom zvjezdicom. "Sigurno postoje neke situacije u kojima biste mogli jednostavno ne soliti hranu čak i ako mislite da je to potrebno, kao kada prvi put ručate u kući svoje tazbine", rekao je Leighton.

Zašto ne biste trebali osobno shvaćati nečiji izbor soljenja? Postoje dobri razlozi zbog kojih bismo ljudima koji s guštom sole svoja jela trebali dati više milosti. Često to nije zamišljeno kao omalovažavanje, već je više osobni izbor. Nasim Lahbichi, kuhar iz Brooklyna, New York i kreator sadržaja, odrastao je u portorikansko-marokanskom kućanstvu i rekao je da količina soli koju preferirate može ovisiti o hrani koju ste jeli ili vašoj dobi, jer se vaši okusni pupoljci mijenjaju. Kao primjer, rekao je da voli svoj zaalouk od patlidžana na bazi rajčice s dvije žličice soli u velikim količinama, dok njegov otac smatra da je to "previše slano". “Jednostavno volim hranu super slanu. Bio sam na suprotnoj strani gdje mi se netko žalio da sam dodao previše soli i onda u tom trenutku pomislim, ili jedi ili ne. Naručit ću ti hranu ako želiš. Začini su tako osobni. I mislim da je dodavanje soli kako bi to bilo ugodnije iskustvo sasvim u redu učiniti i u restoranima jer je nemoguće dodati savršenu količinu slanosti gdje će svaka osoba biti zadovoljna", rekao je.

