Što čini ženu dobrom u krevetu? Postoji nekoliko stvari…

Što razlikuje ljubavnicu i dobru ljubavnicu? Način na koji se ponašaju prema svome partneru, i to ne samo u seksu, nego i u ostalim aspektima veze. Dobre ljubavnice su one žene u koje su njihovi partneri zaljubljeni dugi niz godina i koje ih unatoč svakodnevnom životu i rutini još uvijek uzbuđuju. Nisu sve žene dobre ljubavnice. Neke su prirodno nadarene za to, a neke trebaju malo vježbe. Pročitajte koje su to karakteristike koje, prema muškom mišljenju, čine dobru ljubavnicu, piše City Magazine.

Poljupci: Baš kao i žene, i muškarci vole poljupce. Dobre ljubavnice znaju da muškarci itekako uživaju u nježnim, ali i strasnim poljupcima. Poljupci na pravim mjestima muškarce doslovno izluđuju. Dakle, nemojte štedjeti na poljupcima.

Pažljivost: Dobre ljubavnice vrlo su pažljive prema svojim partnerima. Sebičnost je isključena. Budite pažljive i prema njegovu tijelu, ali i prema njegovoj duši. Osluškujte njegove potrebe i odgovorite na njih s ljubavlju. Pravi muškarci takvo ponašanje znaju cijeniti.

Emotivnost: Neke žene znaju skrivati emocije zbog straha da ne budu povrijeđene. Prave ljubavnice znaju da su emocije njihovo bogatstvo i nikada ih ne skrivaju. Čak i kada su neugodne emocije u pitanju, one ih znaju kvalitetno pokazati i skrenuti muškarčevu pažnju na sebe. Nemojte zbunjivati svoje partnere nejasnim signalima koji nastaju kao posljedica neizrečenih emocija.

Inicijativa: Prava ljubavnica zna da muškarci istinski uživaju u ženskom iniciranju seksa. Ne budite staromodne i pokažite inicijativu. I muškarci vole znati da su željeni, a iniciranje seksa pravi je način da im to pokažete. Usto, pokažite im što točno želite u seksu i zauvijek ćete ih osvojiti.

Zadovoljite: Ako želite biti zadovoljene, i vi morate znati i željeti zadovoljiti svoga partnera. Dobre ljubavnice to rade odlično. Odvažite se, učinite mu u seksu stvari za koje znate da ih želi. Postoji vrlo velika vjerojatnost da ćete i vi uživati u tome.

Iznenađenje: Dobre ljubavnice znaju da je iznenađenje snažan afrodizijak i izvrsna predigra. Iznenađenje može biti novo seksi donje rublje, privatni striptiz u spavaćoj sobi ili seksi večera uz zavodljive svijeće.

Zahtjevnost: Neke žene su iznimno zahtjevne i traže stopostotnu pažnju. Na početku veze to može biti slatko, ali s vremenom to postaje opterećenje. Dobre ljubavnice toga su svjesne i nastoje živjeti svoj život i biti neovisne. Muškarcima je takvo ponašanje i više nego seksi.

Tajanstvenost: Dobre ljubavnice znaju da je tajanstvenost iznimno seksi i stoga zadržavaju tu odliku. Vaši muškarci ne moraju nužno znati baš sve o vama. Neke slatke tajne zadržite samo za sebe i računajte na to da će te im tim potezom biti dugoročno privlačne.