Što bi se dogodilo ako biste u tijelo unijeli previše vode? Posljedice mogu biti strašne

Svi znamo koliko je važno redovito piti vodu za održavanje zdravlja i pravilno funkcioniranje organizma. Voda je ključna za hidrataciju, regulaciju tjelesne temperature, probavu i mnoge druge vitalne procese. Ipak, iako je važno unositi dovoljne količine tekućine, treba imati na umu da pretjerano konzumiranje vode može imati negativne posljedice.

Dobar gutljaj vode sigurno će utažiti vašu žeđ i održati vas hidriranima, međutim, kao i mnoge stvari u životu, najbolje je vodu konzumirati umjereno. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), svi bismo trebali težiti piti od šest do osam čaša vode dnevno da bismo izbjegli dehidraciju i osigurali da naša tijela imaju dovoljno tekućine za pravilno funkcioniranje.

NHS je opisala vodu kao zdravi i jeftini izbor pića, no ljudi lako mogu pretjerati s konzumacijom vode. Naime, prekomjerno unošenje vode u tijelo može imati prilično ozbiljne, pa čak i smrtonosne posljedice. YouTuber Zack D. Films podijelio je simulaciju onoga što se može dogoditi ako popijete preveliku količinu vode, piše LADbible.

U kratkom isječku, kreator sadržaja objasnio je svojim pratiteljima da u teškim slučajevima mogu čak i umrijeti od prekomjerne konzumacije vode. "Ako popijete previše vode, višak će vam napuniti želudac i apsorbirati se u krvotok. To na kraju može uzrokovati oticanje moždanih stanica, što gura mozak u lubanju i povećava tlak. Ovisno o vašoj tjelesnoj veličini, ako popijete oko šest litara vode u samo nekoliko sati, mozak bi vam toliko otekao da biste mogli pasti u komu i umrijeti", objasnio je u videu.

"Novi strah otključan: pijenje vode", "Zack svima daje hidrofobiju", "Ovo će mi živjeti besplatno u mislima svaki put kad popijem vodu", "Ludo je kako nas nešto što nam je potrebno za preživljavanje može ubiti na toliko mnogo načina", samo su neki od mnogobrojnih komentara korisnika.

Kako to da prekomjerno pijenje vode može biti smrtonosno? Kao što nogometno igralište nakon kišnog dana postane natopljeno vodom, i naši se organizmi mogu preplaviti ako u njima ima previše vode koju ne trebamo. Zdravstveni stručnjaci u klinici Cleveland objasnili su da to može dovesti do stanja koje se naziva intoksikacija vodom. To se događa zbog kemijske neravnoteže u tijelu koja se ne može ukloniti prirodnim znojenjem ili mokrenjem.

Ispijanje previše vode razrjeđuje krv, elektrolite i razinu natrija (soli), što je poznato kao hiponatremija. Kao rezultat viška vode u tijelu, tekućina se uvlači u područja gdje je koncentracija soli najveća, a zatim ulazi u stanice, uzrokujući njihovo oticanje dok pokušavaju napraviti mjesta za nju. Iako se većina stanica može rastezati, lubanja sprječava da se to dogodi u mozgu što može biti izuzetno opasno jer povećava pritisak na organ te utječe na njegov rad.

"Brza i teška hiponatremija uzrokuje ulazak vode u moždane stanice što dovodi do oticanja mozga, što se manifestira kao napadaji, koma, respiratorni zastoj, hernijacija moždanog debla i smrt", objasnio je M. Amin Arnaout, šef nefrologije u Općoj bolnici Massachusetts. Stručnjaci su savjetovali da biste trebali mjeriti unos tekućine u usporedbi s vašom žeđi.

Ako ste zabrinuti da ste možda popili malo previše vode, postoje neki simptomi na koje možete obratiti pozornost, a koji bi mogli ukazivati ​​na to da patite od trovanja vodom. Simptomi uključuju mučninu, povraćanje, pretjeranu nadutost, glavobolju, pospanost, slabost mišića, bolove ili grčeve, a također i promjene u vašem mentalnom stanju, poput zbunjenosti, razdražljivosti i vrtoglavice.

Klinika u Clevelandu također je istaknula da se mogu javiti otekline u rukama, stopalima i trbuhu. Ako ne potražite liječenje na vrijeme, teški slučajevi trovanja vodom mogu dovesti do napadaja, delirija, kome, pa čak i smrti, iako je to rijetko.