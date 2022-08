Spriječite kiseljenje i zgrušavanje mlijeka neobičnim trikom: Potrebna vam je kuhinjska sol!

Mlijeko je namirnica koja se vrlo često koristi u kućanstvima, no nažalost se brzo pokvari. Iz Eat By Date objašnjavaju da ako je neotvoreno, punomasno mlijeko može trajati pet do sedam dana, mlijeko sa smanjenim udjelom masnoće i obrano mlijeko može trajati više od sedam dana, a mlijeko bez masnoće i bez laktoze, može trajati duže, sedam do deset dana nakon otisnutog datuma, ako se drži u hladnjaku.

No, kako piše Express, postoji nekoliko načina koje možete učiniti kako biste produžili rok trajanja mlijeka.

Prvo što trebate učiniti je kupiti mlijeko s najdužim rokom trajanja. Osim toga, stručnjaci predlažu da mlijeko u svoja kolica dodate posljednje jer ćete mu tako dati najbolje šanse da ostane na konstantnoj temperaturi. Također, kada mlijeko donesete kući, odmah ga stavite u hladnjak. Većina ljudi stavlja mlijeko u vrata hladnjaka, ali najbolje ga je držati na polici gdje je hladnije i gdje je temperatura stabilnija. Najčešće se mliječni proizvodi stavljaju u stražnji dio hladnjaka, jer svaki put kada su vrata otvorena, predmeti s prednje strane hladnjaka i u vratima, izloženi su toplijem zraku.

Kada koristite mlijeko, vratite ga izravno u hladnjak kada završite s njim jer je najbolje da ne stoji na pultu dulje nego što je potrebno. Nakon otvaranja mlijeko može trajati tjedan ili dva bez zgrušavanja, ali neki predlažu da u kutiju dodate prstohvat soli, vratite poklopac i protresete kako bi se sol ravnomjerno rasporedila. Minerali soli usporavaju kiseljenje mlijeka jer izvlače molekule vode, što smanjuje aktivnost proizvoda vode i zauzvrat usporava rast većine bakterija. Kao rezultat toga, mlijeko će trajati i do tjedan dana duže.

Ako se brinete da nećete koristiti ili piti mlijeko, možete ga i zamrznuti, a tako smrznuto može se čuvati do tri mjeseca. Tekstura i okus mogu biti malo promijenjeni, ali otopljeno mlijeko bit će sigurno za piće i posebno prikladno za kuhanje ili pečenje. Samo provjerite ima li posuda ili karton u kojem ga zamrzavate mjesta na vrhu kako bi se omogućilo širenje dok se zamrzava.

