Soba se u ovom mjestu mogla pronaći za 35, a apartman za 50 eura. Sada za prespavati treba izdvojiti znatno više

S Jadranske magistrale, tridesetak kilometra prije Dubrovnika, skrećemo u Slano, turističko mjesto i administrativno središte općine Dubrovačko primorje koja je razvučena od obale do unutrašnjosti.

Slanska knežija

Sunce je bilo upeklo, a mi, parkiravši na Trgu hrvatskih pomoraca pokraj crkve svetog Jeronima i franjevačkog samostana, krećemo prema kneževu dvoru, pokušavajući u tih dvjestotinjak metara hoda uloviti hlad kojeg nigdje nije bilo. Zadihani i znojni savladavamo posljednji korak i ulazimo u dvor u kojem je još 1447. godine u Slanskoj knežiji utemeljena kancelarija. Ovaj je knežev dvor bio u privatnom vlasništvu, u Domovinskom ratu bio je uništen te je propadao sve dok ga prije nekoliko godina nisu obnovili i u funkciju stavili novi vlasnici – Društvo prijatelja dubrovačkih starina. Za djecu je ulaz besplatan, odrasli plaćaju 30 kuna, a dvor se može razgledati od 8 do 20 sati.

– Neki dan je oko 15 sati došla obitelj s dvoje djece – govori nam zaposlenica Sanja pa iz tih njezinih riječi shvaćamo da nismo ni mi najluđi kad je u pitanju tumaranje naokolo po jakom suncu. Dok nismo malo nadošli, hladimo se u predvorju gdje je i suvenirnica s majicama, šalicama, torbama... Sanja kaže da tim suvenirima, mahom s likom svetoga Vlahe, zemlja podrijetla nije Kina nego Hrvatska. U kneževu dvoru održavaju se i brojna događanja, baš je neki dan u izvedbi kazališne družine Kolarin odigrana komedija "Mare Fjočica".

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell Knežev dvor bio je u privatnom vlasništvu, u Domovinskom ratu bio je uništen te je propadao sve dok ga prije nekoliko godina nisu obnovili i u funkciju stavili novi vlasnici – Društvo prijatelja dubrovačkih starina

Vodeći nas kroz odaje, Sanja nam govori o povijesti dvora i Dubrovačke republike, pokazujući i ovamo preseljen i izložen tegulama prekriveni kasnoantički grob u kojem su pronađena dva kostura 35-godišnjaka niska rasta. U prizemlju dvora nalazio se zatvor, a na središnjem mjestu u dvorištu originalni je stup srama na kojem su se, za opomenu drugima, bez hrane i vode vezivali prijestupnici. Stubama pokraj stupa penjemo se do lođe u kojoj su izloženi grbovi plemićkih slanskih pomorskih i brodovlasničkih obitelji, među kojima su najpoznatiji bili Ohmučevići čiji se ljetnikovac nalazio nedaleko od dvora. Taj je ljetnikovac kupio i uređuje ga Darko Pervan, "kralj laminata" koji u Slanom ima i vilu, a gradi i hotel. S lođe na dvoru pogled se pruža prema ljetnikovcu i crkvi svetog Jeronima pa mi, ostavivši Sanju, s turistima koji su upravo pridošli idemo k franjevačkom samostanu uz crkvu. U vrtu je samostana sv. Jeronima za posjetitelje otvoren lapidarij s ranokršćanskim sarkofazima i grobovima. Rekonstruirano je da je još 462. godine u jednom sarkofagu pokopan svećenik Anastazije. Ulaz u lapidarij ne naplaćuje se, već dobrovoljni prilozi ovise o volji posjetitelja.

Prolazeći rivom pa dalje pokraj konobe i kafića odakle se čuo glasan i veseo razgovor društva s kojim je sjedio legendarni novinar Goran Milić, koji u Slanom ima stan, po nešto više informacija o tome što ovdje raditi odlazimo u turistički ured u mjestu. Ljubazna zaposlenica "bombardira" nas informacijama i katalozima, govoreći kako cijelog ljeta organiziraju niz događanja, a nedavno je održan i tradicionalni sajam na otvorenom Sidž.

– Potrudili smo se da u ponudi bude za svakoga ponešto – izgovara.

Kad je još bilo slobodnoga mjesta, soba se u Slanom mogla naći za 35, a apartman za 50 eura, kaže ona. No pretragom na Bookingu mi u prvoj polovini kolovoza pronalazimo tek hotelski smještaj u kojem noćenje za dvoje stoji više od 2000 kuna.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 04.08.2022., Slano, Dubrovacko primorje - Reportaza, turisticka patrola iz mjesta Slano. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Krstarenje Elafitima

Ruku punih prospekata o Dubrovačkom primorju, sadržajima na obali, ali i unutrašnjosti gdje se nalaze i Poučna staza Majkovske kornjače, zaštićene riječne vrste, kao i Kuća meda i tradicijskih proizvoda, izlazimo iz klimatiziranog turističkog ureda i krećemo prema šljunčanoj plaži Kosmatovica, putem prolazeći pokraj ACI marine "Veljko Barbieri" koja je u mirnoj i lijepoj uvali otvorena prije nekoliko godina. Iz nje mnogi kreću na izlet do Dubrovnika ili krstarenje desetak milja udaljenim Elafitima. No i oni koji nisu nautičari, u Slanom mogu pronaći zanimaciju za sebe, bilo da posjete tradicijsku kuću Dubrovačkog primorja, odvezu se javnim prijevozom do Dubrovnika ili jednostavno uživaju na nekoj od plaža...

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost 9 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 8 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 8 Događanja 9 Opskrbljenost 9 Autohtonost 8 Opći dojam 8 UKUPNA OCJENA 85