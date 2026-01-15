Imate ove dvije 'iritantne' navike? One mogu biti znak visoke inteligencije

Svi imamo svoje navike, a iako nama mogu djelovati sasvim bezazleno, drugima ponekad mogu biti itekako iritantne. Ono što jednoj osobi izgleda kao sitnica, drugoj može ići na živce, osobito u svakodnevnoj komunikaciji i zajedničkom prostoru. No, zanimljivo je da neke navike koje okolina doživljava napornima zapravo mogu otkrivati puno više o našem načinu razmišljanja, pa čak i upućivati na višu razinu inteligencije.

Često navike poput sanjarenja ili trenutaka spontanog "isključivanja" smatramo manama. Većina ljudi to smatra znakovima lošeg fokusa, slabe discipline ili čak kognitivnog pada. Međutim, ono što često propuštamo uzeti u obzir jest da su naše percepcije pod utjecajem kulture neumoljive produktivnosti i opipljivih nagrada koje nas okružuju. Iz ove perspektive, ove mentalne navike očito će izgledati kao distrakcije koje treba ispraviti, a ne kao kognitivni procesi koje jednostavno treba razumjeti.

Psihološka istraživanja su pokazala da, pod pravim uvjetima, ova naizgled neproduktivna ponašanja mogu odražavati kognitivnu fleksibilnost, kreativno rješavanje problema i sposobnost mozga da se adaptivno prebacuje između načina razmišljanja. Drugim riječima, umjesto da budu mentalni problemi, oni mogu biti znakovi aktivnog uma koji obavlja važan pozadinski posao, piše Forbes.

1. Navika sanjarenja: Lutanje uma, ili preusmjeravanje pozornosti s trenutačnog zadatka na samogenerirane misli, dugo se smatralo znakom nepažnje. Međutim, nedavne studije pokazuju da to također može podržati kreativno razmišljanje i kognitivnu fleksibilnost. Na primjer, studija iz 2025. godine u kojoj je sudjelovalo više od 1300 odraslih osoba otkrila je da namjerno lutanje uma (tj. osoba koja si namjerno dopušta sanjarenje) predviđa veće kreativne performanse. Neuroimaging podaci upućuju na to da je ovaj učinak podržan povećanom povezanošću između velikih moždanih mreža uključenih u izvršne funkcije i mreže zadanog stanja, sustava povezanog sa samostalno generiranim mislima i maštom.

Ljudi s većim sklonostima spontanog lutanja uma također pokazuju bolje performanse u paradigmama promjene zadataka, što znači da mogu brže mijenjati mentalne sklopove, što je jasan znak fleksibilnog razmišljanja. Još jedna navika usko povezana s lutanjem uma je sposobnost pojedinca za spontano razmišljanje. Studija iz 2024. godine objavljena u PNAS Nexusu analizirala je spontane uzorke misli više od 3300 sudionika koristeći obradu prirodnog jezika.

Prema rezultatima, nepodstaknute misli imaju tendenciju organiziranja oko informacija relevantnih za cilj i podržavaju konsolidaciju pamćenja. Drugim riječima, to znači da "neaktivno" razmišljanje često služi adaptivnim kognitivnim funkcijama, a ne kao slučajna mentalna buka. Važno je, međutim, napomenuti da lutanje uma nije čarobni štapić. Njegove će se koristi ukorijeniti samo kada su uravnotežene s kontrolom pozornosti. Ako vam um često "luta", a uz to imate i dobar fokus i samosvijest, onda biste mogli koristiti mentalni način rada koji podržava kreativnost, fleksibilno razmišljanje i rješavanje problema.

Više od navike: Ovo je 6 razloga zbog kojih biste svaki dan trebali popiti šalicu kave

2. Navika razgovora sa samim sobom: Razgovor sa samim sobom, bilo tiho u glavi ili tiho naglas, izvana može izgledati čudno ili čak neurotično. Međutim, nedavna psihološka istraživanja su sugerirala da se unutarnji govor i samogovor zapravo mogu koristiti za podršku samoregulaciji, planiranju i metakogniciji, činu razmišljanja o vlastitim mislima. Prema studiji sveučilišnih studenata iz 2023. godine objavljenoj u časopisu Behavioral Sciences, postoji značajna korelacija između prijavljene upotrebe unutarnjeg govora i mjera samoregulacije i jasnoće samopoimanja. Drugim riječima, osobe koje su "razgovarale same sa sobom" češće od drugih prijavile bi značajno jasniji samoidentitet, kao i bolju samoregulaciju.

Naravno, to ne znači da unutarnji govor izravno signalizira višu inteligenciju. Umjesto toga, to sugerira da unutarnji govor može funkcionirati kao kognitivna skela ili kao način organiziranja složenih ideja, slijeda radnji i praćenja ciljeva. To znači da eksternalizacijom misli interno (ili tiho naglas), mozak može lakše smanjiti kognitivnu buku. Kao rezultat toga, može i učinkovitije i djelotvornije nametnuti strukturu apstraktnim ili emocionalno nabijenim problemima.

Dakle, ako primijetite da tiho mrmljate dok razmišljate, to bi mogao biti način na koji vaš mozak podupire složene ideje, pretvarajući kaotične misli u strukturirane planove ili samorefleksiju. Međutim, kao i kod lutanja uma, unutarnji govor također koristi samo umjereno. Pretjerani ili negativni unutarnji dijalog, posebno u obliku prežvakavanja ili oštre samokritike, može potkopati fokus i mentalno blagostanje. Međutim, kada se koristi konstruktivno, tada taj isti unutarnji dijalog može transformirati polumisli u provedive planove.

Ako imate jednu ili obje ove navodno "dosadne" navike, uvijek se morate podsjećati da s vama nema ništa loše jer su obje nevjerojatno česte i potpuno normalne. Međutim, unatoč svojim prednostima, one nisu nužno ni zajamčeni pokazatelji genijalnosti. U stvarnosti, odnosi između ovih navika i s njima povezanih produktivnih ponašanja su kontekstualni i uvjetni. To znači da će umovi koji lutaju sa svrhom, unutarnji razgovor koji se koristi za planiranje, a ne za razmišljanje, te odmor koji je uravnotežen trudom, najsnažnije korelirati s poboljšanim razmišljanjem ili kreativnošću.

S druge strane, kada se ova ponašanja spiralno razvijaju u kroničnu distrakciju, tjeskobu ili neorganiziranost, tada mogu postati problematična. Međutim, ako se pojedinac u njih upušta svjesno i umjereno, ona se doista mogu koristiti kao vrijedni alati. Uz ova tri koraka možete adaptivno koristiti svoje navike:

Primijetite kontekst: Obratite pozornost na to kada i gdje obično počinjete lutati mislima ili razgovarati sami sa sobom. Sanjarite li tijekom monotonih zadataka? Razgovarate li sami sa sobom kada se pokušavate usredotočiti na nešto ključno? Pokušajte si prvo dati 10 minuta mirovanja, a zatim se vratite zadatku.

Svjesno koristite unutarnji govor: Kada planirate ili razrađujete ideje, tada govorite (u sebi ili tiho) kao da sami sebe usmjeravate. Ta struktura može pomoći u oblikovanju jasnijeg razmišljanja.

Dopustite si mentalni odmor: Planirajte mikropauze za razmišljanje. Ponekad najbolje ideje dolaze kada mozak ima prostora i slobode za lutanje.