Pripit muškarac s Tindera pomislio da je stjuardesa, njihov razgovor nasmijao je Twitter

Da se na Tinderu zaista mogu dogodit razne situacije, svjedoci smo gotovo svakodnevno, no neke lako mogu nasmijati i mnoštvo na društvenim mrežama.

Mlada 21- godišnja studentica odlučila je podijelili s korisnicama Twittera kako je teklo njeno dopisivanje s jednim muškarcem. Osim što je njegova reakcija dobro nasmijala nju, nasmijala je i ostale. I svi su ostali željni detalja kako će se cijela priča odvijati dalje.

Foto: Twitter Foto: Twitter

Hattie Wilcox, 21-godišnja studentica iz Yorkshira, na kratko je postala stjuardesa, odnosno, muškarac s kojim se "spojila" na Tinderu, zbog njene odjeće i marame koju je na jednoj fotografiji imala oko vrata, pomislio je da je stjuardesa. Dijelom za to smatra "krivcem" i nekoliko pića koje je popio kada je gledao njene fotografije. Pa se i njihov razgovor poveo u tom tonu. S tim njegovim zaključkom.

Promise when we make it on first dates, I’ll tweet 😂😂😂