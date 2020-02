Ne žalim što sam prevarila supruga: Evo i zašto!

No, ovih šest žena otkrilo je zašto je prevarilo svoje muškarce i zašto zapravo ne osjećaju krivnju. Razlozi će vas možda i malo iznenaditi. Neke su bile usamljene, neke željne uzbuđenja, a neke su samo željele popraviti svoj brak.

'Udala sam se premlada'

Jedna 34-godišnjakinja kaže da se udala za osobu koju nije voljela s 24 godine. Obitelj kao i prijatelji pritiskali su je da se usredotoči na brak, a ne na karijeru uvjeravajući je da su se sve njezine prijateljice već udale. "Naš brak je propao na samom početku, a mi smo bili zajedno ne znajući što učiniti. Nakon tri godine upoznala sam nekoga na poslu i imali smo aferu. Moj suprug je saznao i to je bio okidač da shvatimo da bolje da živimo jedno bez drugoga", ispričala je Sherry D. (34).

'Nisam bila zaljubljena'

Raquel D. (31): "Ne žalim jer sam prevarila jer nisam voljela tu osobu. Spavala sam s tipom kojeg sam upoznala jedne noći u klubu u Miamiju kada sam slavila rođendan prijateljice. Za mene to nije bilo ništa veliko bez emocija, samo seks". U braku je kaže četiri godine i stvarno voli supruga i ne planira mu reći jer ne želi uništiti njihov brak.

'Željela sam osvetu'

Luciana F. (41) prati onu izreku 'Sve se vraća sve se plaća'. "Otkrila sam da me muž vara, pa sam i ja njega prevarila. Htjela sam ga povrijediti zato što je i on mene povrijedio. Kada je moj muž saznao za prevaru bio je šokiran. Vidjela sam ga kako plače, ali sam se osjećala dobro jer sam mu vratila za bol koju je on meni nanio", kaže. Na kraju je taj brak završio razvodom.

'Trebala sam terapiju'

Erin D. (31) je ispričala svoju priču. "Muž i ja nismo spavali dvije godine. Trebala sam seks i spavala sam sa strancem. Varanje mi je pomoglo da shvatim da nešto treba učiniti sa našim seksualnim životom. Nikada nisam mužu rekla o aferi već samo da je vrijeme da odemo na terapiju za parove i uvidimo gdje su problemi. Nakon toga isprobali smo nove stvari u krevetu. Naš odnos nikada nije bio jači. Nije mi žao što sam ga prevarila jer sam morala to učiniti zbog nas".

'Bilo mi je dosadno'

Charlene W. (45): "Već sam se umorila stalno biti mama koja je kod kuće. Moj suprug me ignorirao i nikada mi nije govorio da sam lijepa. Završilo je da sam se upustila u vezu s muškarcem iz susjedstva koji se nedavno razveo. To je bila moja avanatura i zbog nje sam se osjećala dobro. Znao je da imam muža no nije ga bilo briga. Htio je djevojku bez obaveza. Kada je moj muž naišao na nas jedno popodne odmah je zatražio razvod i ja sam se s tim složila".

'Željela sam uzbuđenje'

Debby L. (28) kaže da ne znate kako se žena osjeća kada je jedini muškarac s kojim je spavala njezin muž. "Spavanje s drugima otvorilo mi je oči što se sve može raditi u krevetu. Imala sam dvije afere u istoj godini. Jedan je bio trener iz moje teretane i sve je završilo kada je otišao. Drugi put se afera dogodila dva mjeseca nakon toga, samo smo završili krevetu. Prestalo je kada sam izgubila zanimanje. Moj muž još uvijek ne zna ništa o tome", ispričala je Debby, piše menshealth.com.



Kumice s Trešnjevačkog placa podijelile su svoje ljubavne savjete: