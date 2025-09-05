Šokantna priča o bullyingu: Zbog zlostavljanja u školi završila u invalidskim kolicima

Iz Indije stiže nevjerojatna priča o tome kako je anksioznost mlade djevojke zbog zadirkivanja u školi dovela je do paralize koju je njezin liječnik opisao kao 'pravu bolest'. Kako piše People, petnaestogodišnja odlična učenica obratila se neurologu dr. Sudhiru Kumaru iz bolnice Apollo u Hyderabadu u Indiji koji na društvenim mrežama dijeli zanimljive slučajeve. U objavi na X-u, dr. Kumar je objasnio da je mjesec dana prije pregleda djevojka Riya odjednom osjetila bol i slabost u nogama. 'Isprva je šepala, a za dva tjedna više nije mogla hodati te joj je bila potrebna invalidska kolica', otkrio je dr. Kumar.

Nalazi krvi, snimke mozga i kralježnice bili su potpuno uredni. Prije dodatnih pretraga, roditelji su potražili drugo mišljenje kod dr. Kumara. Tijekom pregleda, Riya je bila pozitivna na 'Hooverov znak', neurološki test koji pokazuje da paraliza nije organskog podrijetla. Test je ukazivao na neurološku slabost bez fizičkog uzroka, a liječnik je primijetio da djevojka skriva dublji problem.

U razgovoru je otkrila kako je bila žrtva stalnog zadirkivanja u školi. Zbog težine i naočala su je ismijavali, a iako je u početku šutjela, uvrede su postajale sve okrutnije. Roditelji su joj savjetovali da ostane jaka, no bol je postala nepodnošljiva. 'Patnja koju je potiskivala napokon se izrazila, ne riječima, nego na njezinom tijelu', rekao je dr. Kumar. Dijagnosticiran joj je funkcionalni neurološki poremećaj (FND), stanje koje mijenja način rada moždanih mreža. Kod djece ga mogu potaknuti problemi u obitelji, vršnjačko nasilje, pritisak okoline ili zlostavljanje.

'U Rijinom slučaju, psihološki stres manifestirao se neurološkim simptomima, slabošću nogu', objasnio je liječnik. Roditeljima je naglasio da se radi o pravoj bolesti, a ne glumi, te da liječenje uključuje psihološku i fizikalnu terapiju. U oporavak su se uključili i nastavnici pa je Riya napredovala. Nakon tri tjedna ponovno je hodala samouvjereno. Zadirkivanje je prestalo, a počela je poučavati vršnjake slikanju. Pozvana je i u školsku košarkašku ekipu, kojoj je šest mjeseci kasnije pomogla doći do titule prvaka.

'Bilo je dirljivo vidjeti njezinu preobrazbu od djevojke u kolicima do sportske prvakinje. Sjaj na njezinu licu i ponos u očima roditelja podsjetili su me zašto je liječnički poziv privilegija', poručio je dr. Kumar. Dodao je da je ovaj slučaj važna lekcija za mlade liječnike. 'Osluškujte i izvan simptoma jer ključ dijagnoze ponekad leži u neizgovorenoj priči', kaže dr. Kumar. Naglasio je i da su funkcionalni poremećaji stvarni i da patnja nije izmišljena. 'Nikada ne podcjenjujte empatiju. Za mnoge pacijente, ljubaznost i razumijevanje jednako su ljekoviti kao i lijekovi', zaključio je dr. Kumar.