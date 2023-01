Slučajno je pri upoznavanju uvrijedila partnerovu majku: ‘Mislim da ću zbog toga s njim prekinuti'

Prvi put upoznati partnerovu obitelj često je iskustvo ispunjeno nervozom i stresom, jer često osobe osjećaju pritisak da moraju impresionirati, pa se tada znaju dogoditi i neke pogreške. Jedna žena tvrdi da se toliko osramotila ispred partnerove majke, da sada razmišlja da prekine vezu s njim, piše Mirror.

Žena je ispričala kako je pri prvom susretu s dečkovom majkom na njezin tepih unijela pseći izmet izvana i slučajno uvrijedila njezin ukus.

- Prvo sam slučajno ušetala s psećim izmetom i cipelama joj ga razmazala po tepihu. Drugo - pokazivala mi je svoj bungalov i govorila mi da se tek uselila i da sve treba urediti jer su prethodni stanari imali grozan ukus. Koristila je hodnik kao primjer. Složila sam se s njom da je grozan, no onda mi je pokazala svoju kupaonicu, a ja sam rekla da je još gora od hodnika. Ispostavilo se da je ona upravo uredila tu kupaonicu po svom ukusu. No, to nije bilo sve pa sam tako srušila i razbila čašu, pokušavajući pomoći i odnijeti ih u kuhinju. Tada se stvarno iživcirala jer je već godinama imala te čaše i čini se da su bile dar od nekoga - napisala je u objavi na Mumsnetu.

Ipak, ni to nije bilo sve, pa je tako nespretna žena priznala da je nekako uspjela strgati vodokotlić na wc školjki. Tvrdi da ga je samo normalno pritisnula, no da voda nije prestajala teći. Dodala je kako joj se partner povjerio da njegova mama nije voljela niti njegovu bivšu djevojku, sugerirajući da se ne treba brinuti. No, njegove ju riječi baš i nisu utješile.

- Ponižena sam i osjećam se kao da je bolje da prekinem s njim. Nikada se više ne mogu suočiti s njegovom majkom! - dodala je.

Korisnici Mumsneta pokušali su utješili ženu, pišući joj da jednostavno nije bio njen dan i da se to svakome moglo dogoditi.

- To mi je zaista smiješno, iako se ti sigurno osjećaš poniženo. Siguran sam da će sve biti u redu i da ćete se svi moći smijati tome u budućnosti. No, možda sljedeći put ipak izuj cipele kad uđeš u nečiji dom - napisao je jedan korisnik.

- Ma dobro..sada može biti samo bolje - dodao je drugi.

No, neki korisnici složili su se s njom. "Možda je to način na koji ti sudbina daje do znanja da on nije onaj pravi."

