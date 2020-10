Školski zadatak ovog dječaka sve je nasmijao: 'Mala legenda u nastajanju'

Na popularnoj društvenoj mreži Reddit još prošle godine osvanula je objava koja je mnogima izmamila osmijeh na lice.



Školski zadatak kojeg je mališan dobio bio je da od pomiješanih slova sastavi riječ, a on ju je brzo i pronašao i izazvao lavinu komentara. Riječ koju je trebao pronaći bila je ''škola'', ali to nije ono što je on sastavio.



Mali kreativac napisao je ''Laško'' time pokazavši da ne razmišlja poput ostalih. Komentatori su se slatko nasmijali i pretpostavili kako netko u njegovoj obitelji uživa u ovom pivu pa je tako dječak često čuo tu riječ.

Foto: Reddit

– Mala legenda u nastanku – jedan je od komentara, a drugi su rekli i kako se nadaju da su mu u školi priznali riječ budući da je ipak točno ispunio zadatak.

