Sjedila na spoju i dobila pisamce od muškarca u blizini: Upozorio ju je da bježi, evo zašto

Žena imena Hadia podijelila je priču o neugodnoj i ne baš svakidašnjoj situaciji koja joj se dogodila na spoju s jednim muškarcem.



Sjedili su u kafiću, on je otišao na zahod, a tada joj je prišao potpuni stranac i dao joj papirić s porukom. Napisao je da muškarac s kojim je na spoju pokazuje previše znakova da nije dobar. "Previše loših znakova. Bježi, budi sigurna."



Spoj se brzo završio, a postupak nepoznatog muškarca pohvalili su svi koji su vidjeli Hadijinu objavu. "Ne mogu zamisliti koliko je 'crvenih zastavica' bilo kada je to primijetila skroz nepoznata osoba za stolom pokraj vas", komentirao je netko.



Kako prenosi Mirror, objava je brzo postala viralna i skupila mnoštvo komentara i lajkova.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx