Ovo nismo očekivali: Evo kada će vas partner prevariti

Prva situacija koja bi većini pala na pamet zašto bi netko u vezi prevario svoju partnericu ili partnera zasigurno bi bio nedostatak seksa.

No, ako je suditi po rezultatima istraživanja provedenom na Sveučilištu Florida, do prevare će doći i ako ste u vezi seksualno zadovoljni. Znanstvenici tvrde da do prevare dolazi jer partner želi još više dobrog seksa – s drugima, piše Metro.

Ove neočekivane rezultate dalo je ispitivanje provedeno tijekom tri pol godine u kojem je sudjelovalo 233 mladenaca.

Pokazalo se da će se u prijevaru češće upustiti mlađe žene i one manje atraktivnog izgleda, dok će češće varati atraktivniji muškarci.

Istraživači su pokazali parovima fotografije atraktivnih ljudi i zabilježili koliko dugo su ih gledali. Otkrili su da osobe koje su u fotografiju gledale dulje od nekoliko stotina milisekundi, imaju 50 posto veću vjerojatnost da će varati nego netko tko je dobrovoljno prestao gledati fotografiju.

