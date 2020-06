'Seks sa svekrom je odličan i oboje želimo ozbiljnu vezu, ali kako da priznam suprugu?

“Moj suprug i ja zajedno smo pet godina, ali u zadnje vrijeme više nije kakav je bio nekad. Misli da smo trebali osnovati našu obitelj do sada, ali to se nije dogodilo. Više nije nježan i pažljiv kao što je bio, čak ni u krevetu. Moj svekar sada živi s nama jer on ima problema sa svojim brakom”, ispričala je za The Sun.

Zbog situacije s koronavirusom u Ujedinjenom Kraljevstvu, ona i njezin svekar po cijele dana su sami doma pa su počeli pričati o ljubavnim problemima. Počela se osjećati jako blisko s njime, ali onda je jednog dana on priznao da je zaljubljen u nju. Prvo je bila šokirana, ali onda su se poljubili, a na kraju i poseksali. “On je odličan ljubavnik, jako brižan, i seks s njime je najbolji koji sam imala. Zaljubila sam se u njega i sada imamo aferu. Znamo da nije ispravno, ali ne možemo si pomoći. Želimo biti zajedno, ali ne možemo. Znam da nam moj suprug ne bi oprostio da sazna. No moj svekar se ne boji i kaže kako ga nije briga za njegovo mišljenje. Želi biti sa mnom i želi dijete sa mnom” rekla je.

Deidre joj je odgovorila: “Sada ste u ekstazi zbog seksa i ljubavi, ali kada ona završi, posljedice će biti loše, vjerojatno će biti rastava i uništenih obitelji. Tajnost je vjerojatno pridonijela vašem uzbuđenju, ali kakav to muškarac uništava brak vlastitog sina? Recite mu da je gotovo između vas i da trebate prostora da popravite svoj brak. Recite mu da se odseli natrag kod supruge ili kod drugog člana obitelji. Pričajte s vašim suprugom o problemu stvaranja obitelji. Ako se boji neplodnosti, postoji niz stručnjaka koji će pomoći u tome.”

Pogledajte koliko Zagrepčani poznaju stare prugerske riječi: