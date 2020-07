Šefovi ih tražili da se za videosastanke šminkaju te da se odijevaju provokativnije

Posljednjih nekoliko mjeseci provode se razna istraživanja o radu od kuće koji je posljedica pandemije, a najnovije otkrilo je kako se jednu od tri žene zamolilo da se našminka i dotjera tijekom videopoziva i sastanaka.



Gotovo isti broj žena zamolilo se čak i da se oblače provokativnije, tvrdi istraživanje koje su proveli zaposlenici pravne firme Slater and Gordon.



Sudjelovalo je 2000 ljudi, a jedna od tri žene doživjela je seksističke komentare od svojih poslodavaca od kada je počela karantena. Čak 41 posto žena otkrilo je da im je poslodavac rekao kako bi njihovo uređivanje doprinijelo boljim poslovnim dogovorima i postignućima, a to bi trebale shvatiti kao doprinos kolektivu. Njih 38 kaže da im se reklo da će šminkanjem i uređivanjem postići bolji dojam klijenta.

Iako bi logično bilo da se broj seksističkih komentara i dobacivanja smanji kada se radi od kuće, Slater and Gordon tvrdi da je seksizam 'pronašao' način da dospije do žena čak i putem interneta i videopoziva. Čak 40 posto žena kaže da ih se gleda samo kao objekt, te da im to snižava samopouzdanje. Njih 60 posto nije prijavilo HR timu da ih se tražilo provokativnije odijevanje.

Četvrtina se odlučila početi uređivati i šminkati za sastanke u strahu od negativnih posljedica koje bi odbijanje donijelo njihovoj karijeri.



"Potpuno je pogrešno od poslodavca tražiti tako nešto. Žene se ne bi trebale osjećati kao objekti koji moraju dobro izgledati da bi bile uspješnije u poslu. Ovo je diskriminacija", rekla je odvjetnica Danielle Parsons za Metro.