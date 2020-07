Žene na internetu pokrenule raspravu: Je li normalno seksati se nekoliko puta na dan s partnerom?

Jedna anonimna žena i majka u dvadesetima postavila je pitanje na forumu Mumsnet je li normalno da njezin partner želi seks čak nekoliko puta dnevno?



"Zajedno smo već sedam godina, a on i dalje želi seks svaki dan - i to nekoliko puta! Najviše što ja mogu je svaka dva dana, a zadovoljna sam i ako je to dva puta tjedno."



Objasnila je kako on postaje frustriran ako prođe dan ili dva bez seksa.



Prvih nekoliko godina veze i njoj je bilo zabavno i uzbudljivo seksati se vrlo često, ali nakon što je rodila djecu, libido se smanjio - njegov, očito, nimalo.

Kakvo prijateljstvo: Dvogodišnjak se svaku noć iskrada iz kreveta kako bi na podu spavao sa psom!

Mnoge žene krenule su u raspravu rekavši da im je karantena potpuno smanjila želju za seksom i kako im je sada dovoljno jednom mjesečno. Prije karantene ta brojka nije bila znatno veća - dva puta mjesečno zadovoljilo je njihove potrebe.



Jedna žena rekla je i da nakon 11 godina veze imaju period kada se seksaju svaki dan, nekoliko puta, a onda dođe period kada se ta želja smanji, pa bliski budu jednom tjedno.



"Svaki dan?! Ne hvala. Imamo troje djece mlađe od pet godina!", oštro se javila jedna.



Neka istraživanja pokazala su da su ljudi tijekom karantene uzrokovane koronavirusom potpuno izgubili želju za seksom, prenosi The Sun.