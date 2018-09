Šest jednostavnih načina kako izbjeći nastanak bora tijekom spavanja

Dermatolozi kažu da spavanje na licu, gdje ono dolazi u kontakt s jastukom ili spavanje na boku može dovesti do nastanka bora na obrazima i čelu. Bore nastaju zbog nedostatka kolagena i elatičnosti kože što smanjuje volumen kože. A ako na nju konstantno dodajete pritisak spavanjem na boku i slično, ili pomicanje mišića, poput smijanja ili škiljenja, smanjit ćete proizvodnju kolagena i početi viđati bore.

Spavajte na leđima

Spavanje na trbuhu ili na boku znači da je stalan pritisak na licu. Tijekom vremena, to će uzrokovati bore od spavanja, a najbolji način da se to spriječi je spavanje na leđima, kažu dermatolozi. No ova poza u spavanju za mnoge je ljude vrlo neudobna, pa predlažemo da se polako navikavate i doći ćete na svoje.

Promijenite jastučnicu

Ako se ne možete namjestiti i spavati naleđima, možete izbjeći te bore zbog jastučnice ako pamučne zamijenite svilenima ili satenskima. Stvar je u tome da po njima vaše lice "klizi", odnosno ima manje trenja pa se lice neće "zgužvati".

Isprobajte retinol

Ovo je valjda najbolje oružje protiv starenja. Vitamin A pomoći će licu da se pomladi i stimulirati proizvodnju kolagena kako bi spriječili nastanak bora.

Koristite noćne kreme

One su teške, vrlo hidratantne i vjerojatno ih ne biste mogli nositi tijekom dana. Izaberite one koje sadrže hijaluronsku kiselinu koja će vratiti kožu u život.

Ili iskoristite namirinicu iz kuhinje

Kokosovo ulje je namirnica koja je uzorkovala veliku revoluciju u beauty industriji. Neke žene mijenjaju svoje noćne kreme kokosovim uljem.

Odmorite se!

Možda zvuči očito, ali dovoljna količina sna je zaista bitna. Spavajte između sedam i osam sati dnevno.